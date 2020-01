Tokyo 2020, i 5 nuovi sport delle Olimpiadi estive A Tokyo 2020, le Olimpiadi estivi del Giappone, sono 5 i nuovi sport che vedremo: ecco quali sono le discipline

Tokyo 2020, tutto è pronto per la nuova edizione delle Olimpiadi Estive che si terranno quest’anno in Giappone. Come ogni anno, anche per questa edizione 2020 ci saranno nuove discipline: pronti a scoprire quali sono i 5 sport che vedremo quest’anno e che non abbiamo mai visto?

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 avranno inizio il 24 luglio 2020, con la cerimonia di apertura. Gli sport coperti in totale saranno 33, 49 le discipline, per un totale di 339 gare. Rispetto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, sono 33 le gare in più, visto che in Brasile sono state “solo” 306. Un bell’omaggio allo sport, per un’edizione che si preannuncia più green delle precedenti e dedicata ai giovani e alle donne.

Dopo i Giochi Olimpici del 2012, il Comitato Olimpico Internazionale ha valutato i giochi olimpici di Londra e le 26 discipline che sono andate in scena in Inghilterra, per poter aggiungere ai 25 sport principali anche altre discipline. In tutto saranno cinque sport: baseball (softball per le donne) skateboard, surf, arrampicata, karate. Nella scelta si è strizzato l’occhio ai giovani e all’attualità.

Se baseball e softball li abbiamo già visti in passato, per karate, arrampicata sportiva, skateboard e surf si tratta di una prima assoluta. Anche per le altre discipline in gara ci sono delle novità: più staffetta mista nel nuoto e nell’atletica, 1500 stile libero aperto alle nuotatrici, 800 aperti agli atleti di sesso maschile.

Tante le novità, dunque, che potremo vedere in occasione delle prossime Olimpiadi che si svolgeranno nel paese del Sol Levante, che si preannunciano spettacolari. I giapponesi hanno investito moltissimo in questi giochi olimpici estivi.

Voi li seguirete? Quali sono gli sport che seguirete con maggiore attenzione? E l’Italia secondo voi riuscirà a bissare il successo delle ultime edizioni delle Olimpiadi.