Tommaso Felici, influencer della Cyber-Security

Tommaso Felici, classe 1996, è un giovane sviluppatore di Terni appassionato di tecnologia e videogiochi. Egli è anche la mente dietro il progetto di DrCommodore: la testata che dal 2018 a oggi si è guadagnata un posto tra i principali giornali online italiani.

Biografia

Il sito non nasce solo come mezzo con cui condividere trend, notizie su videogiochi, anime ed eventi legati alla cultura pop, ma anche come importante luogo di comunicazione e divulgazione in ambito di Cyber-Security: il vero cardine della carriera di Tommaso e sua grande passione.

Tommaso, infatti, sin dal 2018 condivide quotidianamente su Instagram le sue conoscenze in ambito di sicurezza informatica, mettendo a disposizione degli utenti la sua esperienza sull’argomento maturata grazie alla sua carriera come consulente Cyber-Security. Per farlo, egli utilizza il profilo @drcommodoreofficial, che conta a oggi più di 100 mila followers.

L’attività di Tommaso Felici sul web

Sul suo profilo, Tommaso commenta le vicende più recenti legate al mondo dell’informatica, spiegando e chiarendo le dinamiche di ciò che accade e fornendo preziosi consigli ai suoi utenti.

Nei suoi post e nelle sue storie egli dà spazio a numerosi argomenti inerenti alla sicurezza informatica e alla tecnologia. Gli utenti trovano nel suo profilo un luogo in cui rimanere aggiornati in merito alle notizie sui sempre più frequenti attacchi informatici e dove comprendere le controverse decisioni delle aziende tecnologiche e dei principali social network.

Tommaso non lesina nemmeno nel dare ai suoi followers anche pratiche indicazioni e tips tecnologici e informatici, e non solo: non mancano sul suo profilo nemmeno le notizie meme ed eventuali commenti alle questioni inerenti al mondo nerd e all’attualità italiana.

Come si può notare dalla sua pagina su Instagram, ricca di storie domande/risposta, la parte fondamentale dell’attività di Tommaso sul web è sempre stata la community, che è divenuta la principale anima dei suoi progetti online.

In particolare è stata proprio la fondazione del gruppo Facebook Commodore Zone, che a oggi conta oltre 30 mila utenti, a portare poi alla nascita della pagina Facebook di DrCommodore. La pagina vede in Tommaso proprio il founder del progetto, e nei membri del gruppo parte attiva della produzione dei contenuti. Infatti, questo ha portato alcuni di essi a diventare anche parte integrante della redazione.

Nonostante la ricchezza di contenuti della pagina, che non si limitano dunque solo alla Cyber-Security, l’obiettivo dell’attività web di Tommaso non è mai cambiato: fare una divulgazione corretta, parlare dei trend più recenti e fornire risposte chiare agli utenti.