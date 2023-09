La comunità di San Giovanni di Polaveno, in provincia di Brescia, in Lombardia, si stringe alla famiglia del giovanissimo Tommaso Marca. Il ragazzino di 15 anni ha perso la vita per una grave forma di leucemia che non gli ha dato scampo. Fino alla fine, il giovane adolescente ha lottato con tutte le sue forze, ma alla fine la patologia ha avuto il sopravvento. Era in cura da due anni agli Spedali Civili di Brescia.

Fonte foto da Pixabay

A San Giovanni di Polaveno, un piccolo borgo vicino al Lago d’Iseo, tutti sono in lutto per la scomparsa di Tommaso Marca. Il ragazzino di 15 anni ha finito di combattere contro la leucemia il 2 settembre scorso.

Nonostante i tentativi di cure, il ragazzino si è spento a causa di una grave forma di leucemia che non gli ha dato scampo. Tanti i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia, chiusa in un lutto troppo forte da affrontare.

Ciao Tommy, durante questi lunghi mesi abbiamo continuamente sperato e pregato che tu potessi guarire e sconfiggere “la bestia”, come la definisce la tua mamma. Sei stato coraggioso e forte, eri tu che la rincuoravi e le dicevi di non piangere. Sorridevi e cantavi, anche ieri fischiavi una canzone sotto la mascherina dell’ossigeno. Ora riposa, la tua battaglia è terminata. Adesso sei libero e puoi cantare, ridere e fischiare ancora più forte.

Questo uno dei tanti messaggi inviati alla famiglia del ragazzino di 15 anni, volato in cielo troppo presto. Tutta la comunità del suo paesino è accanto ai genitori e a chi gli ha voluto bene.

Addio a Tommaso Marca, diventato troppo presto un angelo in Paradiso

Il giovane 15enne lascia la mamma Katiuscia, il papà Lorenzo, le sorelle Beatrice e Greta, i nonni Gianpietro, Gianna, Alberto e Mariarosa, gli zii, i cugini, gli amici, i compagni di scuola e tutti coloro che lo hanno amato.

I suoi funerali sono in programma alle 15 di lunedì 4 settembre, nella chiesa parrocchiale della sua città.