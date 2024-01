Tony Dallara in coma per 2 mesi: il racconto da Mara Venier a Domenica In

Nel salotto domenicale di Mara Venier, a Domenica In, Tony Dallara ricorda il periodo in cui è stato in coma. Per due mesi non ha ripreso coscienza. Ecco cosa gli era successo

Il cantante Tony Dallara è stato in coma per 2 mesi, ma non ha mai raccontato a nessuno delle sue condizioni di salute. Lo fa in occasione di un’intervista rilasciata a Mara Venier, nella puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo. Oggi il cantante sta meglio, ma per lungo tempo tutti sono stati in apprensione per la sua salute.

Il cantante di 87 anni era presente nel parterre di Domenica In dedicato al Festival di Sanremo. Nella puntata speciale, con ospiti grandi nomi della musica italiana, volti famosi del palco dell’Ariston, c’era anche Tony Dallara.

Mara Venier, a un certo punto, ha chiesto al cantante se se la sentisse di cantare e da quanto tempo non cantava. Lo ha preso poi per mano, accompagnandolo al centro del palco. Lui ha confessato di non cantare da sette mesi, perché ha avuto qualche problemino di salute. A queste parole, la conduttrice ha risposto così:

Qualche problemino? Sei stato in coma due mesi!

In studio, seduta in prima fila, c’era anche la moglie Patrizia, pronta ad aiutarlo se avesse avuto bisogno d’aiuto. Nessuno sapeva cosa aveva passato Tony Dallara. Ma è stato evidente fin dal suo arrivo sul palco che qualcosa non andava in lui.

Mara Venier continua ad assisterlo, dandogli dell’acqua e dicendogli che se avesse voluto, si sarebbe potuto fermare in qualsiasi momento. Sicuramente il coma di due mesi gli ha lasciato delle tracce che sono ben visibili.

Tony Dallara in coma per due mesi, ma nessuno ha mai saputo niente

Il cantante di 87 anni ha deliziato come sempre la platea con Romantica e Ti dirò, due grandi brani che ha cantato dal vivo senza interrompersi. Anche se l’emozione gli ha giocato brutti scherzi in più di un’occasione.

Mara Venier era visibilmente commossa, tanto da richiedere di mandare un video dopo averlo riaccompagnato alla sua postazione ed essersi rimessa al suo posto. Lo ha detto di spalle, perché le lacrime stavano ormai scendendo sul suo volto.