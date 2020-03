Torino, ex agente della polizia municipale, uccide sua moglie e suo figlio e poi si toglie la vita Ex vigile uccide moglie e figlio e poi si toglie la vita

L’orribile episodio è accaduto a Torino, precisamente a Beinasco. Un ex agente della Polizia Municipale, un uomo di 66 anni di nome Franco Necco, ha tolto la vita a sua moglie, una donna di 61 anni di nome Bruna Demaria e suo figlio e poi si è suicidato. Franco Necco ha sparato alla sua famiglia e poi ha deciso di avvertire le forze dell’ordine.

Lui stesso ha chiamato i carabinieri ed ha confessato l’omicidio, poi ha messo giù il telefono e si è tolto la vita.

Le forze dell’ordine ci sono subito precipitate sul posto, ma era ormai troppo tardi. All’interno dell’abitazione, hanno trovato tutti e tre corpi senza vita.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti, Franco Necco per commettere l’omicidio e poi il suicidio, ha usato due differenti pistole. Ha ucciso sua moglie e suo figlio mentre stavano dormendo nei propri letti e poi si è sparato.

Non è ancora noto il preciso motivo del suo disperato gesto, anche se si presume sia stato per motivi finanziari e per il problema di salute del figlio Simone.

Chiunque li conosceva, è rimasto sconvolto da quanto accaduto. La loro era considerata una normalissima famiglia, senza alcun tipo di problematica.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori notizie riguardo la vicenda.

Un altro episodio è accaduto a Bari, dove una mamma e suo figlio di 16 anni, sono stati trovati morti all’interno della propria abitazione, a causa di esalazioni da una stufa a gas.

A chiamare le forze dell’ordine, è stato il cognato della donna, dichiarando di non riuscire più a contattarla. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell’ordine e dei sanitari del 118, per madre e figlio non c’è stato nulla da fare.

I soccorritori sono entrati nell’abitazione, rispettando tutte le norme di sicurezza per il coronavirus, per evitare un eventuale contagio. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini, per cercare di capire meglio come siamo andate le cose. È stato richiesto anche l’intervento dei Vigili del fuoco, per esaminare la fuga di gas.