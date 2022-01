Nella giornata di lunedì 17 gennaio, la donna che ha trovato la piccola Fatima a terra, è stata intervistata da uno degli inviati di Ore 14, il programma televisivo che va in onda su Rai2. La ragazza è stata la prima a vedere la bimba a terra ed insieme al fidanzato hanno allertato i soccorsi.

Ci sono ancora tanti punti da chiarire su questa terribile vicenda, ma saranno solo le indagini a far luce su cosa sia successo davvero alla piccolina.

Il dramma si è consumato intorno alle 21.30 di giovedì 13 gennaio. Precisamente in un appartamento che si trova in via Milano 8, a Torino. Nel condominio dove viveva l’uomo accusato dell’omicidio ed anche la famiglia della piccola Fatima.

La prima a trovare il corpo in fin di vita di Fatima, è stata proprio la commessa che lavora nella panetteria al piano terra del palazzo. Uno degli inviati di Ore 14, è riuscito ad intervistarla.

Quest’ultima ha raccontato dei dettagli importanti sulla vicenda, ma soprattutto ha parlato anche dei minuti successivi al dramma. Ha detto ciò che ha fatto la mamma vedendo la figlioletta in quelle condizioni.

Ho finito il mio turno ed ho buttato il mio secchio d’acqua fuori, come ogni sera. Ho sentito delle voci di un uomo in lingua straniera ed una donna che rispondeva. Ma sinceramente non ho sentito bene cosa dicevano, non mi sono interessata.

Quando ho posato il secchio dentro al negozio ho sentito un boato, come fosse una cassa d’acqua, la mia idea era quella. Ho visto la bambina che tremava, era in fin di vita. Le ho messo addosso il mio giubbetto ed il mio compagno ha allertato in fretta i sanitari.

La mamma è scesa e si è presa una crisi d’asma, continuava a dire a lui che era colpa sua, che è scivolata da balcone, ma io ho guardato le ringhiere, sono troppo strette. Non può scivolare da lì.