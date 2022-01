È stato celebrato nella mattinata di ieri il funerale della piccola Fatima Skika, la bimba di 3 anni caduta dal balcone, mentre era tra le braccia del compagno della madre. Le sue insegnanti erano presenti ed hanno voluto fare un gesto davvero bellissimo per la piccolina.

Il rito funebre è stato celebrato nella Basilica di Maria Ausiliatrice, che si trova a Torino e in tanti erano presenti.

Ad accogliere la piccola bara bianca all’entrata della chiesa c’erano la mamma e la nonna, che erano sorrette da alcuni loro familiari ed amici. Per tutti è difficile immaginare che la bambina purtroppo ora non ci sia più. La nonna distrutta dal dolore ha detto:

Doveva andare in gita con i suoi amichetti, doveva fare un sacco di cose ancora…

Fatima frequentava una scuola materna del posto e le sue maestre Luisa, Giuliana ed Alice erano presenti. Per salutare per sempre la piccola hanno voluto scriverle dei bigliettini e lanciare in aria dei palloncini bianchi.

Anche alcuni suoi compagni di classe erano presenti. Le educatrici sconvolte dall’accaduto nei loro messaggi hanno scritto: “Piccolo angelo vola più in alto che puoi!” Inoltre, il padre biologico ha scelto di non essere presente nell’ultimo saluto alla figlioletta.

La tragica morte della piccola Fatima Skika

Il decesso di questa piccola risale alla sera del 13 gennaio. L’uomo accusato del suo omicidio è Azhar Mohssine, marocchino di 32 anni, che era il compagno della madre.

Fatima subito dopo cena è salita a casa del ragazzo, che era in compagnia di alcuni amici. Era alterato a causa di tutti gli alcolici che aveva assunto e secondo il racconto della mamma, i due hanno avuto discussione.

Ad un certo punto l’uomo ha preso tra le braccia la piccola ed a causa delle sue condizioni, l’ha lanciata dal balcone al quarto piano. Quando i medici sono intervenuti, si sono presto resi conto che le sue condizioni erano disperate. Nonostante il loro disperato intervento, il cuore della bimba ha cessato di battere poche ore dopo.