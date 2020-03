Torino, paziente 1 di nuovo positivo al Coronavirus: torna in isolamento Torino, il paziente 1 era stato dichiarato guarito ma potrebbe non essere così: risultato di nuovo positivo al Coronavirus. Ecco la spiegazione dei medici

Torino, la crisi da Coronavirus non si arresta: di nuovo positivo il paziente 1 di Torino, proprio qualche giorno fa era stato dichiarato guarito e in via di dimissioni, ma a quanto pare deve ancora restare in isolamento: l’ultimo tampone è di nuovo positivo

Il quarantenne manager torinese sembra non uscire dall’incubo COVID-19, qualche giorno fa una serie di test e lunghe cure l’avevano reso negativo al tampone, ma ora l’esame di controllo eseguito prima di firmare le dimissioni ha un altro risvolto

A spiegare quanto sta accadendo e a rassicurare tutti è il professor Giovanni Di Perri, virologo e responsabile del reparto di Malattie Infettive all’Amedeo di Savoia, dove è ricoverato il paziente 1:

“Ma è guarito. Lo confermiamo. In questi casi è abbastanza normale che ci sia una fase di oscillazione fra negatività e positività. Succede in tutte le infezioni“.

Una spiacevole doccia fredda per il torinese il quale è stato il primo a risultare positivo al tampone. Era entrato in ospedale il 22 febbraio e da quel giorno c’è stata una mobilitazione nazionale, sono già 21 lunghissimi giorni che l’uomo si trova in ospedale

Il paziente 1 ha due figli, uno di 8 e uno di 10 anni e una moglie che lo stanno aspettando a casa ormai da troppo tempo. Nessun altro componente della famiglia, fortunatamente, sembra essere risultato positivo al COVID-19

Proprio in Piemonte si contano 12 nuovi decessi, sono stati comunicati stamane dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 2 casi in provincia di Alessandria, 2 in provincia di Biella, 2 a Cuneo, 2 in province di Novara, 3 in provincia di Torino e 1 nel Verbano-Cusio-Ossola. Il totale dei decessi nel Piemonte sale a 133 per un’età media di 81 anni