Torino: ragazza cinese fatta scendere dal bus

È psicosi da coronavirus a Torino, una ragazza cinese è stata fatta scendere dal bus per un motivo ben preciso: “Sei cinese“.

Questa assurda vicenda è accaduta nei giorni scorsi e gli altri membri della comunità cinese di Torino nelle scorse ore hanno riferito l’accaduto alla sindaca del Capoluogo piemontese Chiara Appendino.

La giovane donna è stata invitata a scendere dall’autobus di linea su cui viaggiava da Cuneo a Torino solo perché è di origine cinese, quindi per paura del coronavirus.

A rendere nota questa notizia è stata proprio la sindaca di Torino Chiara Appendino a cui la comunità cinese si è rivolta durante un pranzo formale e proprio in un ristorante cinese.

Secondo quanto riferito, la ragazza stava viaggiando sull’ autobus di linea che va da Cuneo a Torino e sarebbe stata fatta scendere dal mezzo senza reagire a causa della sua scarsa padronanza dell’italiano.

La ragazza non ha voluto sporgere alcuna denuncia ma lo ha riferito alla comunità cinese.

La sindaca una volta presa questa bizzarra vicenda ha dichiarato: “Mi è stato evidenziato il caso di una ragazza che è stata fatta sentire persona non gradita e spinta a scendere da un autobus. A Torino non abbiamo avuto altri episodi di razzismo e di questo voglio ringraziare i torinesi“.

Ed ha aggiunto: “Ma il periodo di convivenza con quello che sta accadendo a livello globale credo non sarà breve. Invito quindi tutti ad adottare le cautele necessarie ma a non cadere nella psicosi perché la paura può portare ad azioni di razzismo” ha ribadito la sindaca, sottolineando: “Ci sono indicazioni chiare dal ministero della Salute per quanto riguarda il Coronavirus, invitiamo tutti i torinesi a informarsi e a seguirli, ma non cadiamo nel tranello della paura che crea solo muri di diffidenza e psicosi di cui non abbiamo bisogno”.

Sono tanti gli episodi che si stanno manifestando in Italia, la psicosi da coronavirus sta colpendo molte persone. Ad esempio, a Firenze una docente universitaria ha invitato i cinesi e le persone provenienti dalla Cina a non presentarsi all’esame.