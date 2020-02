Torino, rissa al funerale per l’eredità Torino, rissa al funerale per l'eredità davanti alla defunta; è stato necessario l'intervento delle forze dell'ordine, ecco cos'è successo

Torino, una rissa che si è consumata davanti alla defunta durante il funerale ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Il motivo sembra sia stato l’eredità e le cose sarebbero finite in tragedia se la polizia non fosse intervenuta. È accaduto al cimitero Monumentale di Torino e i protagonisti sono stati i parenti del defunto. Ecco cos’è accaduto.

Quando pensi di averle sentite tutte ecco che capita qualcosa che ti porta via tutte le certezze. Al cimitero Monumentale di Torino si è consumata una vicenda che ha dell’incredibile. Durante un funerale i parenti della defunta hanno iniziato a litigare fino ad arrivare alle mani.

Sul posto c’erano 15 persone e dalle parole si è arrivato subito ai fatti. Il figlio della donna deceduta ha preso una di quelle aste in ferro che sono usate per numerare i posti e si è scagliato contro gli altri parenti. L’asta lunga circa 70 cm avrebbe potuto ferire gravemente qualcuno e la situazione stava diventando incandescente.

L’intervento della polizia, chiamata per calmare gli animi, è stato fondamentale. Dopo aver “disarmato” il figlio della defunta, gli agenti hanno dovuto procedere con i provvedimenti legali e sono stati costretti a denunciare il più agitato del gruppo per minacce aggravate.

Un funerale decisamente movimentato che si è concluso anche con l’intervento di un ambulanza chiamata per soccorrere una signora 80enne, la più anziana tra tutti che non si

L’eredità è spesso un problema che scatena i malumori tra le persone in seguito a un decesso. In questo caso, la situazione è addirittura degenerata in rissa. Alla fine tutto si è concluso senza feriti, fortunatamente.