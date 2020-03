Torino, scomparso Filippo Calvisio: l’appello del papà Torino, il disperato appello del papà di Filippo Calvisio: "Aiutateci a trovarlo". Del ragazzo non si hanno più notizie da 3 giorni, la famiglia è preoccupata.

Torino, il disperato appello del papà di Filippo Calvisio: “Aiutateci a trovarlo”. Il 29 enne si trovava nella stazione di Oulx dove è stato visto prendere un treno per Bardonecchia (Torino), ma lì non è mai arrivato.

La sua scomparsa risale a venerdì 28 febbraio, sono passati 3 giorni. Di Filippo calvisio non si hanno più notizie.

Secondo quanto si apprende il giovane non avrebbe con sè i soldi, il telefono e i suoi bagagli. Se qualcuno lo vedesse, avverta tempestivamente le forze dell’ordine.

Il papà ha lanciato un disperato appello per ritrovare suo figlio: “Chiunque avesse notizie chiami le forze dell’ordine”. Filippo si è allontanato senza cellulare, soldi, né bagagli. La famiglia e gli amici sono preoccupati.

Il 29enne è stato visto prendere un treno per Bardonecchia alla stazione di Oulx. Il papà del ragazzo domenica 1 marzo ha sporto denuncia di scomparsa ai Carabinieri della stazione di sestiere.

Filippo non ha con sé i bagagli, né i soldi, né il suo telefono. Chiunque avesse informazioni è pregato di contattare il 112 per agevolare le indagini.

In queste ore sui social stanno circolando vari post per ritrovare Filippo Calvisio. I familiari su Facebook scrivono:

“Se qualcuno dovesse vederlo o anche sentirlo, per favore avvisi immediatamente le forze dell’ordine. Non lo si vede da venerdì mattina dalla stazione di Oulx, è in giro senza soldi, cambio di vestiti e cellulare, sono state allertate le forze dell’ordine, ma altri occhi in più fanno sicuramente bene”.

I carabinieri stanno effettuando le ricerche nelle stazioni di Oulx e Bardonecchia dove era diretto il ragazzo. Al momento non ci sono stati avvistamenti.