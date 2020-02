Torino, tre sorelle trovate morte Una scoperta drammatica è avvenuta questa mattina a Carmagnola vicino a Torino, tre sorelle sono state trovate morte impiccate. Due in un casolare e una su un balcone.

Le 3 donne avevano 67, 68 e 54 anni, sono state trovate senza vita questa mattina. Due di loro in un casolare di via Castellero e la terza in un appartamento di via Vinovo.

Pare che le tre donne si sarebbero tolte la vita dopo aver subito una truffa da parte di due avvocati. Già 5 anni fa avevano provato a commettere questo terribile gesto.

A lanciare l’allarme per primi sono stati gli inquilini dell’appartamento che si trova in via Vinovo perché intorno alle 9 avevano notato un corpo penzolare da un balcone al quarto piano ed era il cadavere di Piera Ferrero, una delle tre sorelle trovate morte.

Pochi minuti dopo sono arrivati sul posto i Carabinieri ed hanno trovato un biglietto in cui la donna spiegava di aver deciso di togliersi la vita perché aveva trovato in un casolare di loro proprietà, sempre nella provincia di Torino a Carmagnola, le sue due sorelle morte. Anch’ esse si erano impiccate.

Gli agenti si sono recati nel casolare ed hanno trovato i corpi delle altre due donne che si chiamavano Gabriella e Valeria Ferrero.

Secondo le indagini, le due donne trovate morte nel casolare avrebbero commesso questo estremo gesto tra ieri sera e questa mattina all’alba. I carabinieri stanno indagando sulla presunta truffa subita dalle tre sorelle per mano di due avvocati, questo episodio era stato già denunciato 5 anni fa e questa truffa le aveva arrecato molto dolore al punto che già ai tempi tentarono di togliersi la vita.

Le tre sorelle si lamentavano di essere state truffate e ridotte sul lastrico, avevano perso tutti i loro risparmi proprio per colpa dei loro legali. Ora gli inquirenti devono capire se la scelta di togliersi la vita sia proprio legata a questa grande truffa.