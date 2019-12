Torino, trovato corpo senza vita di un uomo a bordo strada Torino, è stato trovato il corpo senza vita di un uomo a bordo strada. L'allarme è scattato nella giornata di oggi lunedi 16 dicembre intorno alle ore 13.00.

Il corpo è stato trovato in prossimità del parco Stupinigi, a trovarlo è stata una volante dei carabinieri che stava passando in zona durante un normale controllo di routine. Improvvisamente ha individuato la sagoma di una persona che spuntava dal fossato. Si tratterebbe del corpo di un uomo di 46 anni che era sparito da casa alcune ore prima.

Il suo corpo è stato trovato sulla strada provinciale Torinese numero 143, l’arteria che collega la città di Orbassano alla periferia di Nichelino sempre nella città metropolitana di Torino.

Si sono avvicinati per accertarsi chi fosse e hanno subito capito che si trattava di un uomo privo di vita, infatti quando è stato ritrovato per lui non c’era più nulla da fare.

La strada è rimasta al chiuso al traffico per qualche ora per consentire alla polizia i rilievi e la rimozione della salma.

Sul posto è intervenuto anche il medico legale che ha effettuato un primo esame sul corpo. La morte del 46enne risalirebbe a qualche ora prima del ritrovamento fatto dai carabinieri.

Dell’uomo si erano perse le tracce nella serata di domenica quando involontariamente si era allontanato dall’abitazione di famiglia a Grugliasco, sempre nella città metropolitana di Torino.

Per il momento gli agenti non escludono nessuna ipotesi, come quella di un investimento stradale avvenuto nella notte da parte di un’ auto che poi si sarebbe allontanata.