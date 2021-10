Torna l’ora solare: ecco quando si cambierà orario

Il mese di ottobre è da poco iniziato e con esso giunge il pensiero del cambio dell’ora. L’ora solare, infatti, si prepara a tornare. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul cambio dell’ora e sul giorno in cui dobbiamo prepararci a spostare le lancette dei nostri orologi.

Tutti ormai sanno che nel mese di ottobre ci prepariamo a salutare l’ora legale per accogliere quella solare. Come ogni anno tra sabato 30 e domenica 31 ottobre, tutti noi ci prepariamo a spostare le lancette degli orologi, portandoci ad un’ora indietro. L’orario, infatti, si sposterà dalle ore 3:00 alle ore 2:00.

L’introduzione dell’ora solare nelle nostre vite determinerà non pochi cambiamenti nella nostra routine. Il tramonto, infatti, verrà anticipato di un’ora, indice del fatto che farà buio prima. Inoltre con l’ora solare viene confermato l’avanzare dell’autunno e l’avvicinamento dell’inverno. Dopo questo periodo, saluteremo l’ora solare, per accogliere quella legale, il 27 marzo del 2022.

Ora solare: abolizione sì o no?

In questi ultimi anni è stato aperto un interessante dibattito riguardo l’abolizione o meno dell’ora solare. In particolar modo, la proposta è avanzata dai Paesi del nord-Europa, primi fra tutti Finlandia e Polonia. C’è da dire il dibattito è giunto presso la Commissione Europea in cui, però, non si è giunto ad uno specifico compromesso.

Anche l’Italia, con il governo Conte-bis si è interessata alla questione. In particolar modo, nel novembre 2019 il Paese ha espresso a Bruxelles la richiesta di mantenere invariata la situazione, mantenendo dunque il cambio orario.

Dal momento che al documento in questione non ci sono state modifiche, in Italia ci sarà il cambio dell’ora due volte l’anno. Per quanto riguarda invece gli altri Paesi d’Europa, si sta ipotizzando per una scelta a blocchi. Alcuni Paesi, in particolar modo quelli meridionale dell’Unione Europea, potrebbe mantenere l’ora legale per tutto l’anno. Quelli settentrionali, invece, manterrebbero l’ora solare per tutti i 12 mesi dell’anno.

