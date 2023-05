La giornata di ieri per i delitti che si sono consumati a Torremaggiore è stata una giornata davvero molto importante. La madre di Jessica Malaj ha avuto la possibilità di riabbracciare suo figlio, mentre era in ospedale, ma non è potuta rimanere sola con lui, come desiderava.

Inoltre, il padre di famiglia che ha compiuto questo gesto estremo, si è anche presentato davanti al Gip per spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a togliere la vita alla figlia 16enne ed al vicino di casa Massimo De Santis.

Era la notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile. La famiglia di origini albanesi era tutta nella loro abitazione che si trova a Torremaggiore, in provincia di Foggia.

Dal racconto del padre Taulant, lui e la moglie erano appena andati a letto. Quando la donna ha iniziato a chattare al telefono con qualcuno. Nel momento in cui ha controllato, ha scoperto che la persona in questione era proprio il vicino, Massimo De Santis.

Così preso dalla rabbia, è sceso nella palazzina ed ha atteso che l’uomo rientrasse a casa dal bar che gestiva. Con un’arma trovata in cucina, lo ha colpito con circa 20 fendenti.

Successivamente, è tornato di nuovo nel suo appartamento e si è scagliato contro la moglie. La figlia Jessica però, per cercare di difendere sua madre si è messa in mezzo e purtroppo ha perso la vita per mano di suo padre.

L’incontro tra la mamma di Jessica Malaj ed il figlio Leonardo

L’uomo ha girato un video, in cui urlava ed aveva intenzione di trovare il figlio più piccolo. Lo zio arrivato in casa, lo ha trovato che era nascosto dietro il divano.

La madre Tefta ora si trova in ospedale e sin da subito ha chiesto di poter vedere il figlio Leonardo. Ieri tra i due è avvenuto quell’incontro. La zia lo ha accompagnato in nosocomio e la donna quando lo ha visto, lo ha abbracciato ed è scoppiata in lacrime.

Non sono potuti rimanere da soli, come la mamma desiderava. Inoltre, Tefta ha anche chiesto di poter vedere la salma di sua figlia Jessica, che purtroppo ha perso la vita nel cercare di difenderla.