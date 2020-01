Toscana, scossa di terremoto di magnitudo 3 Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in Toscana; ecco qual è la situazione nella zona in questo momento

La Toscana trema: una scossa di terremoto di magnitudo 3 gradi sulla scala Richter è stato registrata dai sismografi il 21 gennaio 2020 alle 20:04:33. Numerosi i post sui social di gente preoccupata che aveva avvertito la scossa e cercava informazioni. Ecco qual è la situazione nella zona dopo la scossa di terremoto.

Martedì, 21 gennaio 2020, alle 20:04:33 si è verificato un evento sismico di magnitudo 3 nella provincia di Pistoia. Secondo l’Istituto di geofisica e vulcanologia l’epicentro è stato a Cutigliano, frazione capoluogo del comune sparso di Abetone Cutigliano ma il sisma è stato avvertito distintamente in tutta la Toscana. Le coordinate geografiche (lat, lon) del terremoto sono 44.12, 10.74 e l’ipocentro è stato localizzato a circa 11 chilometri di profondità.

I residenti hanno parlato di una scossa intensa. Molti hanno deciso di uscire in strada, nonostante le basse temperature. Ad avvertire la scossa di terremoto in modo distinto sono stati anche i residenti nei comuni di San Marcello Pistoiese, Abetone e Piteglio (Pistoia) e quelli di Fiumalbo (Modena). La zona colpita dalla scossa di terremoto è compresa tra l’Emilia Romagna e la Toscana, estesa su gran parte dell’Appennino tosco emiliano, comprendendo le provincie di Pistoia, Lucca e Modena.

Al momento non ci sarebbero danni a cose o persone segnalati alle autorità. I sindaci dei comuni in cui il sisma è stato avvertito molto bene stanno valutando il da farsi perché, non molto tempo prima, un’altra scossa di terremoto si era verificata qualche chilometro più a sud di Cutigliano.

Stiamo parlando della scossa di magnitudo 2.4 gradi sulla scala Richter registrato dai sismografi alle 19:51:14 con epicentro a circa sei chilometri dal centro di Bagni di Lucca, con le coordinate geografiche (lat, lon) 44.01, 10.67, ad una profondità di 53 chilometri.

Torneremo con aggiornamenti il prima possibile.