Toscolano Maderno, 23enne trovata morta in casa È accaduto nel Bresciano, una ragazza di 23 anni è stata trovata morta in casa dal marito, le cause della sua morte sono ancora da accertare.

Nella mattinata di oggi giovedì 13 febbraio a Toscolano Maderno, una 23enne è stata trovata morta in casa dal marito. Una giovane mamma di 23 anni si è tolta la vita, lascia un bimbo di 3 anni. La donna, classe 1996, è stata trovata senza vita dal marito nella loro casa in via Carducci 11 a Toscolano Maderno. È accaduto nel Bresciano, una ragazza di 23 anni è stata trovata morta in casa dal marito, le cause della sua morte sono ancora da accertare. L’Azienda Regionale Emergenza Urgenza ha riferito che si tratterebbe di suicidio. Il marito ha lanciato subito l’allarme e sul posto sono arrivati i sanitari con l’ambulanza, un’automedica e un elisoccorso, purtroppo gli operatori del 118 hanno potuto solo constatare il decesso della 23enne. Sul caso stanno indagando i Carabinieri di Salò. L’allarme è stato lanciato alle 7.59 di questa mattina. La donna era madre di un bambino di 3 anni. All’inizio si era parlato del ritrovamento del cadavere della ragazza in via Giosuè Carducci, pochi metri vicino alle rive del lago di Garda. Successivamente sono arrivate le conferme sul ritrovamento del corpo nella sua casa da parte del marito, subito si è pensato che la causa della sua morte sia un suicidio. Ora bisogna capire quali sono i motivi di tale gesto. Toscolano Maderno si è svegliata sotto choc. Solo ieri sera, sempre a Brescia, un’altra donna è morta. Aveva 52 anni e stava aspettando un treno quando improvvisamente ha avuto un malore. Il dramma si è consumato intorno alle 19.00 di ieri. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria che ha ricostruito gli ultimi momenti della donna prima della morte: si era seduta su una panchina per aspettare l’arrivo del treno quando improvvisamente si sarebbe accasciata priva di sensi.