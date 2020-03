Tossisce di proposito in faccia alla cassiera del supermercato: era positiva Positiva al coronavirus, litiga con la cassiera del supermercato e le tossisce addosso di proposito

La vicenda è accaduta a Venezia, precisamente all’interno di un supermercato di Mestre. Una cassiera si trova adesso in quarantena, a causa di uno spiacevole episodio accaduto sul lavoro. Quel giorno si era recata al lavoro, come consentito dal decreto, ma una cliente, di proposito, le ha tossito addosso.

È accaduto vicino l’ora di chiusura, verso le 19:30. La cassiera era sprovvista di mascherina, poiché l’azienda in cui lavora ancora non le aveva fornite ai propri dipendenti e così, vedendo due clienti, due donne, che si stavano avvicinando troppo, ha cortesemente chiesto di rispettare la distanza di sicurezza. Infastidite dalle sue parole, le due le hanno tossito addosso di proposito.

Una scena che si sono ritrovati a guardare i suoi colleghi e anche gli altri clienti del supermercato. Alla fine, sono state allertate le forze dell’ordine, che sono giunte sul posto ed hanno spento la discussione.

Qualche giorno dopo, la cassiera ha ricevuto una chiamata. Una delle due clienti non si sarebbe dovuta trovare in quel supermercato, perché era in attesa dell’esito del tampone, che purtroppo è risultato positivo.

La cassiera è stata costretta a mettersi in isolamento e adesso sta aspettando lo squillo del telefono, per sapere l’esito del suo tampone, con il cuore che batte forte.

Sono episodi che non dovrebbero accadere ma che invece si stanno verificando e questo purtroppo non è l’unico.

Sul web è stato diffuso un video, arrivato direttamente da Napoli, dove un ragazzo all’interno di un supermercato, si toglie la mascherina e sputa sulla frutta. È stato denunciato alle autorità.

Si tratta di un ragazzo di 25 anni, che è stato identificato e che adesso è in attesa di provvedimenti. Il giovane ha pubblicato il video su Instagram, forse credendosi un idolo, ma nel giro di poco tempo è arrivato in mano alle forze dell’ordine.