Come poteva mancare il suo addio ad uno dei più grandi e celebri colleghi del mondo della musica. Attraverso i suoi canali social, Adriano Celentano ha pubblicato un lungo post per omaggiare e ricordare il suo grande amico Toto Cutugno.

Credit: Adriano Celentano – Instagram

Autore di molte sue canzoni, Toto Cutugno gli propose anche di “donargli” il brano L’italiano, che lo ha reso il gigante che tutti in queste ore stanno ricordando con affetto e un grande vuoto nel cuore.

Nel lungo messaggio social, lo stesso Celentano ha ricordato quel momento che lo accompagnerà per sempre. Erano in macchina e Toto insisteva, voleva che incidesse L’italiano. Una “superbomba” che aveva ultimato la notte precedente:

‘Non ho dormito tutta la notte’, mi dicesti. ‘Pensando al successo che faremo, tu come interprete e io come autore’. Il brano era forte, ma ciò che più di tutto mi frenava, era proprio la frase: ‘IO SONO UN ITALIANO VERO’. Una frase oltretutto insostituibile, in quanto è proprio su questa che si regge l’intera impalcatura di quella grande opera. Mi sembrava di volermi innalzare. Lui non credeva alle sue orecchie.

Toto Cutugno non poteva credere che il suo amico Adriano non voleva cantare quella ‘bomba‘ di canzone. Non capiva, l’aveva scritta proprio pensando a lui, perché Celentano ai suoi occhi era un ITALIANO VERO.

Si lo so, io gli dissi. Ma non mi andava di dirlo io… Non sempre ma a volte la troppo scrupolosità si può trasformare in una ca**ata mondiale. Però nonostante tu l’abbia cantata come l’avrei cantata io, oggi, se la dovessi ricantare la canterei esattamente come l’hai cantata tu! Eri e rimarrai, un grande indimenticabile! Ti voglio bene. Adriano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’INESISTENTE (@celentanoinesistente)

Toto Cutugno aveva 80 anni

Combatteva da tempo contro un brutto male alla prostata, Toto Cutugno si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 80 anni. La notizia è stata diffusa dal suo agente. Danilo Mancuso ha spiegato che negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano precipitate.

Per 15 lunghi anni, come ha raccontato Albano, il celebre cantautore ha lottato contro il tumore. Quando lo chiamò per chiedergli un consiglio su uno specialista, i medici del suo ospedale (San Raffaele di Milano) gli diedero 5 mesi di vita. Ma Toto ha combattuto con tutto se stesso e quei 5 mesi si sono trasformati in 15 anni.