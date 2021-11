Una perdita straziante è quella che è avvenuta nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 novembre, a Camisano. Purtroppo un neonato di appena 40 giorni è stato trovato senza vita nel suo lettino dai suoi genitori. A nulla sono serviti i tentativi dei sanitari intervenuti nell’abitazione.

Una vicenda terribile che ha scosso la comunità, ma soprattutto i suoi familiari. Per loro doveva essere un periodo di gioia, che si è trasformato in un dramma.

Stando alle informazioni rese note dai media locali, la tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 novembre. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova in via Giovanni Paolo XXIII, a Camisano, in provincia di Cremona.

I genitori dopo averlo fatto addormentare, sono andati a dormire. Fino a quel momento non hanno notato nulla di insolito.

Tuttavia, quando all’alba si sono svegliati per controllare, hanno scoperto che il piccolo non respirava più. Hanno provato a toccarlo, ma si sono resi conto che non reagiva.

Proprio per questo hanno allertato in fretta i sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. I medici si sono presto resi conto che le condizioni del piccolo erano davvero disperate. Hanno provato a rianimarlo per diversi minuti.

Le indagini ed il tragico decesso del neonato di appena 40 giorni

Tuttavia, i loro disperati tentativi non hanno portato a nulla. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso nella sua abitazione. Il suo piccolo cuore non ha mai ripreso a battere.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato sin da subito le indagini sulla tragica vicenda. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che la sua morte sia avvenuta per la SIDS, la cosiddetta sindrome della morte improvvisa del lattante.

Gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia. Questo esame, che verrà eseguito nei prossimi giorni, dovrà dare delle risposte concrete su questo decesso tragico ed improvviso.