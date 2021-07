Un tragico episodio è avvenuto la scorsa domenica 11 luglio, nella clinica Pineta Grande, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Purtroppo un neonato è morto pochi minuti dopo esser venuto al mondo. I medici non sono riusciti a fare nulla per salvarlo ed è per questo che i genitori hanno deciso di denunciare l’accaduto.

Una vicenda drammatica, che ovviamente ha gettato nello sconforto la famiglia. Per loro doveva essere un momento felice, che invece si è trasformato in una tragedia.

Secondo le informazioni rese note dai media locali, il dramma si è consumato la scorsa domenica 11 luglio. I due si sono presentati nella Clinica, dopo che la donna ha iniziato ad accusare le prime contrazioni.

La gravidanza era andata avanti tranquillamente e fino a quel momento, tutto stava procedendo senza gravi complicazioni. La mattina la giovane madre ha iniziato ad accusare i primi malori.

Essendo al termine, lei ed il marito hanno deciso di andare d’urgenza nella struttura sanitaria. I medici dopo un’accurata visita, hanno capito che il bimbo stava per venire al mondo ed infatti, l’hanno trasportata d’urgenza in sala parto.

Tuttavia, è proprio durante quei minuti che qualcosa non è andato come previsto. Il piccolo è morto poco dopo essere venuto al mondo. I dottori non sono riusciti a fare nulla per salvarlo.

Neonato morto in clinica: la denuncia dei genitori

Per i due genitori ed i loro familiari, doveva essere un momento di festa, che invece si è trasformato in una tragedia. Il loro unico scopo ora è sapere se è avvenuto qualcosa di sbagliato durante il parto.

Il papà e la mamma per questo, hanno deciso di presentare una denuncia alle forze dell’ordine, che ora hanno avviato un’indagine su questo tragico episodio. Hanno anche disposto l’autopsia sul suo corpicino.

L’uomo agli agenti ha detto che la gravidanza è andata avanti senza alcun tipo di problema. La donna ha messo al mondo il neonato tramite un parto naturale ed ora il loro scopo è quello di capire se è stato commesso qualche errore o se il tutto è avvenuto a causa di una tragica fatalità.