Un episodio davvero straziante è quello avvenuto nella prima mattina di sabato 1 aprile, nella provincia de L’Aquila. Una giovane mamma di 37 anni, chiamata Gemma Paris ha perso la vita dopo esser caduta dalla finestra della sua abitazione, con il suo bimbo di 5 anni in braccio.

La piccola comunità in cui viveva e tutti quelli che l’hanno conosciuta, al momento sono sconvolti. Gli inquirenti nel frattempo sono a lavoro per capire cosa è successo nella casa della famiglia.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 8 del mattino di sabato 1 aprile. Precisamente nell’abitazione della famiglia che si trova in via Fonte Grande, nel comune di Celano, in provincia de L’Aquila.

I primi a chiedere l’intervento dei sanitari, sono stati proprio alcuni vicini, che hanno visto i corpi a terra della mamma e del suo bimbo.

I due sono precipitata dalla finestra della loro abitazione, per un’altezza di circa 4 metri. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione e di quelle vicine, i Vigili del Fuoco ed anche i sanitari.

Questi ultimi hanno cercato di rianimare la donna a lungo, ma a causa del forte impatto con il suolo, per la 37enne non c’è stato nulla da fare, se non constatare il suo straziante decesso.

Le condizioni del figlio di Gemma Paris e le indagini

Il figlio chiamato Sergio, è apparso sin da subito in condizioni molto gravi. Per questo i soccorritori hanno disposto per lui il tempestivo trasporto all’ospedale de L’Aquila. Grazie alle cure, ora sembra essere fuori pericolo, anche se hanno deciso di trasferirlo al Bambin Gesù di Roma.

Gli inquirenti ora sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Non è ancora chiaro se si è trattato di una fatalità o di un gesto estremo. Saranno solo le ulteriori indagini a far luce sulla vicenda.

Nel frattempo la notizia si è diffusa molto velocemente in tutta la comunità. Per questo sono davvero tante le persone che stanno ricordando la donna sui social. Vogliono mostrare vicinanza ai genitori, al marito, alla figlia piccola ed al suo bambino, che ora si trova in ospedale.