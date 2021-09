Un tragico e terribile episodio è avvenuto lo scorso giovedì 9 settembre, nella contea di Harris, ad Houston. Una bimba di un anno è morta dopo che la madre l’ha dimenticata per 8 lunghe ore, all’interno della macchina. Quando se ne è resa conto era ormai troppo tardi e i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Vicende simili sono molto più comuni di quello che si crede. I genitori, molto spesso sono convinti di averli accompagnati a scuola, ma invece li hanno lasciati chiusi nelle loro macchine.

Tutto è avvenuto nella mattinata di giovedì 9 settembre. La donna dopo aver preparato i suoi 3 figli di 5, 3 e un anno, li ha fatti salire in auto per portarli a scuola.

Tuttavia, dopo aver accompagnato i due più grandi, è tornata a casa per fare le solite faccende domestiche. Lei era convinta di averli portati tutti e 3, ma in realtà si sbagliava.

La giovane madre per tutto il tempo ha continuato con le sue attività, senza mai rendersi conto dell’accaduto. Il dramma è avvenuto nello stesso pomeriggio di quel giorno.

Il tragico decesso della bimba di un anno dimenticata in auto

Intorno alle 18 la donna ha preso l’altra macchina della famiglia ed è andata nei 3 istituti per riprendere i suoi bambini. Tuttavia, quando è andata all’asilo della più piccola, le insegnanti le hanno detto che non era mai arrivata.

La madre si è presto resa conto che qualcosa non andava. Infatti è tornata subito nella sua abitazione ed è proprio in quel momento che ha fatto la drammatica scoperta.

La sua piccola era ormai senza vita nel sedile posteriore della sua macchina. I sanitari intervenuti, purtroppo non sono riusciti a fare nulla per aiutarla, ma al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatare il suo tragico decesso.

In quella giornata ad Houston, le temperature sono arrivate a circa 30 gradi. Di conseguenza dentro la macchina faceva ancora più caldo e nessuno ha potuto fare nulla per salvare la bambina.