La tragedia è accaduta lo scorso lunedì, 7 dicembre, a Casarano, un comune in provincia di Lecce. Un bambino di 5 mesi è stato trovato senza vita dalla sua mamma, intorno alle 8:00 del mattino. La donna sconvolta, ha prima cercato di svegliare il piccolo, ma quando si è resa conto che non rispondeva a nessuno stimolo, ha lanciato l’allarme ai soccorsi.

Gli operatori del 118 si sono precipitati sul posto ed hanno raggiunto l’abitazione dopo pochi minuti. Immediato il trasporto del bimbo di 5 mesi in ospedale, dove i medici hanno cercato di rianimarlo in ogni modo, ma ogni tentativo è risultato vano. Il team ospedaliero non ha potuto far altro che dichiarare la morte del piccolo.

Sulla vicenda, la struttura sanitaria ha richiesto anche l’intervento dei Carabinieri. Il pm Donatina Buffelli ha aperto un fascicolo d’indagine, come richiesto in situazioni del genere. Gli agenti hanno interrogato tutti i coinvolti, i familiari e i medici che hanno soccorso il bimbo.

Morto bambino di 5 mesi: richiesta autopsia

Un medico legale sarà incaricato di effettuare l’esame autoptico sul corpo senza vita del piccolo e dovrà scoprire la reale causa della sua morte.

Il corpicino del bambino si trova ora all’obitorio dell’Ospedale Vito Fazzi. Gli inquirenti hanno il compito di chiudere le indagini e verificare anche le responsabilità genitoriali, sulle quali per ora non ci sono sospetti. L’autopsia avrà proprio lo scopo di capire se il bambino di 5 mesi sia stato vittima della SIDS, la così detta sindrome della morte improvvisa infantile. Una morte che purtroppo tutt’oggi non ha ancora una spiegazione medica.

Solitamente il decesso avviene durante il sonno e colpisce i bambini fino ad un anno di età. Ogni anno, un elevato numero di bambini muore in modo inspiegabile nella culla.

In attesa di nuovi aggiornamenti sulla vicenda.