La tragedia è accaduta a Palermo nella scuola media Vittorio Emanuele Orlando. Una bambina di 10 anni è morta durante l’ora di educazione fisica. La piccola è scivolata ed ha battuto violentemente la testa. Gli insegnanti si sono subito precipitati in suo soccorso e hanno tentato di rianimarla, in attesa dell’arrivo di un’ambulanza.

Credit: pixabay.com

Anche gli operatori del 118, giunti tempestivamente sul posto, hanno fatto tutto il possibile per cercare di rianimarla, ma a nulla sono valsi i numerosi tentativi. Per la piccola era già troppo tardi e non hanno potuto far altro, se non dichiarare il suo decesso.

Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti dei carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I presenti al momento della tragedia, hanno raccontato di come la bambina sia scivolata durante l’ora di ginnastica. Una caduta che è risultata fatale.

Credit: pixabay.com

Le autorità stanno continuando ad ascoltare le versioni di insegnanti e compagni di classe. Vogliono capire come sia potuto accadere un episodio del genere. Come una bimba di soli 10 anni possa essere morta a scuola, durante educazione fisica.

Il post del Sindaco di Palermo per la bambina di 10 anni

Credit: DK-Aerial – YouTube

L’intera comunità è sconvolta. Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha voluto spendere qualche parola su quanto accaduto, per mostrare la sua vicinanza alla famiglia della piccola vittima e alla scuola:

La morte avvenuta stamattina a scuola di una bambina di 10 anni è una tragedia immane, che colpisce la famiglia della piccola, la comunità scolastica e tutta la città. Sono certo di interpretare i sentimenti non solo della Amministrazione comunale, ma di tutta Palermo. Nell’esprimere vicinanza nel dolore alla famiglia di questa piccola, ai suoi insegnanti e ai suoi compagni.

Credit: pixabay.com

Anche la Ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, dopo l’ingiusta vicenda, ha voluto esprimere il suo cordoglio e la sua vicinanza alla famiglia della bambina di 10 anni.