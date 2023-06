La triste tragedia è accaduta a Ravenna, Isabel Zanichelli è stata travolta da un'onda. Dopo il ricovero si è spenta in ospedale

Una spiacevole vicenda è accaduta a Ravenna, precisamente presso il Lido di Classe. Isabel Zanichelli, sette anni, non ce l’ha fatta. Era stata ricoverata all’ospedale Sant’Orsola di Bologna lo scorso 25 giugno dopo essere quasi annegata nel mare.

Dalle prime informazioni emerse, sembra che il mare fosse mosso e il vento molto forte e che il papà, la bimba e il fratello siano stati trascinati lontano dalla riva. Improvvisamente, la situazione è diventata allarmante, un’onda ha travolto la famiglia.

I testimoni hanno raccontato che i due bagnini si sono tuffati tempestivamente per recuperare i tre bagnanti e li hanno riportati a riva.

In loro soccorso sono giunti anche una dottoressa e un operatore sanitario del 118, entrambi si trovavano sulla spiaggia fuori servizio. La bimba più piccola è quella apparsa in condizioni più gravi, era cianotica e aveva perso i sensi. I soccorritori l’hanno rianimata sul posto e sono riusciti a far battere di nuovo il suo cuoricino.

Isabel Zanichelli ricoverata in ospedale

Isabel Zanichelli è stata ricoverata all’ospedale di Ravenna e poi trasferita a Bologna, dove purtroppo si è spenta ieri, 26 giugno, all’età di 7 anni.

Il suo papà è sotto shock, non riesce ancora a realizzare cosa sia realmente accaduto. La situazione ha richiesto l’intervento degli uomini della Capitaneria di Porto. Da una prima ricostruzione dei fatti, è emerso che la piccola Isabel, purtroppo, è stata la prima ad essere travolta da una grande onda, che l’ha portata sott’acqua.

Stava trascorrendo una giornata al mare con la sua famiglia, una giornata che sarebbe dovuta terminare con sorrisi e ricordi bellissimi e che invece si è trasformata in una tragedia indescrivibile.

La notizia si è rapidamente diffusa sul web ed è stata riportata da tutte le testate giornalistiche. Le foto della piccola Isabel vengono condivise di bacheca in bacheca, accompagnate da tristi messaggi di addio e cuori spezzati.