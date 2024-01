Tragedia nella città di Rimini, Giuseppina Olivieri è deceduta a 78 anni: era rimasta ustionata per un incidente in casa

Un’agonia vissuta 5 lunghi giorni è quella che ha vissuto una signora di 78 anni, chiamata Giuseppina Olivieri e purtroppo alla fine non ce l’ha fatta. Ha perso la vita mentre era ricoverata al nosocomio, dopo che è stata avvolta dalle fiamme in casa, nella sua abitazione.

Con lei anche il marito ha riportato ustioni sulle braccia, ma la sua situazione non è apparsa molto grave, proprio come quella della donna, che invece è deceduta.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di martedì 9 gennaio. Precisamente nella casa della coppia, che si trova in viale Zurigo, nella città di Rimini.

I due signori erano in casa e forse per loro, sembrava essere una giornata come le altre. La donna, forse come una cosa che faceva sempre, ha gettato dell’alcol sul fuoco per far riprendere la fiamma.

Tuttavia, è proprio in quei secondi che un ritorno di fiamma, ha avvolto l’intera abitazione di fuoco e fumo. Alcuni operai che stavano facendo dei lavori della fibra ottica in strada, si sono presto resi conto della gravità dell’accaduto.

Infatti hanno chiesto il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, ma anche dei sanitari. Purtroppo all’arrivo dei soccorritori le condizioni della donna sono apparse da subito molto gravi. Per questo l’hanno ricoverata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena.

Il decesso di Giuseppina Olivieri dopo un’agonia durata 5 giorni

Per 5 lunghi giorni i medici hanno cercato di fare il possibile per lei, aveva riportato ustioni sull’80% del corpo. Tuttavia, nella giornata di domenica 14 gennaio, la 78enne non ce l’ha fatta. Ha perso la vita dopo una lunga agonia.

Il marito invece, ha riportato ustioni solo alle braccia. Si trova lo stesso ricoverato nel reparto di grandi ustionati, ma la sua vita non risulta essere in pericolo.

Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sull’accaduto. Da ciò che è emerso la coppia in quei minuti era da sola in casa e che forse il decesso della donna, è avvenuto per una triste e straziante fatalità.