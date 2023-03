Tragedia a Roma, morto il senatore Bruno Astorre: Roma presidiata

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata a Roma qualche ora fa. Stando a quanto riportato dai principali giornali, pare che il senatore Bruno Astorre sia caduto da una finestra del Senato. Attualmente gli inquirenti stanno lavorando sodo per far luce su quanto successo: ecco tutto quello che sappiamo.

Il senatore Bruno Astorre morto probabilmente in seguito ad una caduta da una finestra del Senato. La notizia ha lasciato tutti senza parole e sta facendo il giro del web in questi ultimi minuti. Pare che la tragedia che abbia colpito l’uomo sia avvenuta nella giornata di oggi, venerdì 3 marzo, in tarda mattinata.

Sul posto in cui si è verificato il dramma sono intervenuti i sanitari del 118 i quali che con un’ambulanza e un’auto medica, hanno cercato di salvare la vita a Bruno Astorre, anche se senza riuscirci. Oltre a loro, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti del Commissariato di Trevi e i Vigili del Fuoco.

Come già anticipato, al momento non sappiamo le cause precise che hanno portato a questa immane tragedia. Per questo motivo gli inquirenti, in queste ore, stanno lavorando sodo per far luce sul dramma e per scoprire il prima possibile cosa è successo nel dettaglio.

Tragedia a Roma, morto Bruno Astorre: chi era il noto senatore

Per chi non lo conoscesse, Bruno Astorre era un senatore del PD e tra pochi giorni avrebbe compiuto 60 anni. Stando alle indiscrezioni, qualche giorno fa il senatore era stato ricoverato presso l’Ospedale Sant’Andrea, dove era stato poi dimesso, a causa di alcuni problemi di salute.

Sua moglie Francesca Sbardella è il sindaco di Frascati. Nella giornata di ieri Bruno Astorre ha pubblicato il suo ultimo post su Facebook dove ha condiviso con chi lo seguiva queste parole: