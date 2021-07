Dramma a Roma, papà di 33 anni e il figlio di 3 anni sono stati investiti: l'uomo non ce l'ha fatta

Un drammatico incidente stradale è avvenuto nella serata di venerdì 2 luglio, alla periferia di Roma. Purtroppo un papà di soli 33 anni, è morto dopo esser stato investito insieme al figlio di soli 3 anni. Il piccolo invece è ricoverato in ospedale e le sue condizioni di salute sembrano essere molto gravi.

Un episodio drammatico che ha sconvolto l’intera comunità, ma soprattutto i familiari della giovane vittima. Tutti ora stanno mostrando affetto e vicinanza a questa famiglia, colpita dalla tragica perdita.

Secondo le informazioni che hanno reso note i media locali, il dramma è avvenuto intorno alle 22.30 di venerdì 2 luglio. Precisamente in via Polense, nel quartiere Corcolle, alla periferia est di Roma.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l’uomo stesse attraversando la strada e vicino a lui c’era il bambino. Ad un certo punto però, una macchina, più precisamente una Ford Focus, li ha travolti.

Alla guida c’era un signore di circa 40 anni, che appena si è reso conto di ciò che era accaduto, è sceso per soccorrere i due feriti. I presenti vista la gravità della vicenda, hanno lanciato subito l’allarme alle forze dell’ordine ed anche ai sanitari.

Sul posto è arrivata una volante della Polizia Locale di Roma Capitale ed anche i poliziotti del V Gruppo Casilino. Gli agenti ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e la posizione dell’automobilista.

Morto papà di 33 anni, ferito il figlioletto: l’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dove si è consumata la tragedia è arrivata anche l’ambulanza. I medici sin da subito hanno provato a fare il possibile per salvare il giovare padre, ma i loro tentativi si sono rivelati del tutto vani. Infatti alla fine non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Il bimbo invece è apparso in condizioni disperate. Ha riportato traumi e ferite molto gravi dopo il drammatico incidente. Per questo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bambino Gesù, dove è ancora ricoverato.

Gli agenti adesso stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma soprattutto le eventuali responsabilità.