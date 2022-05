Tragedia a Senigallia. Alessandro Limoncelli, infermiere di 35 anni, è morto in modo improvviso. Un suo familiare, preoccupato dal fatto che non riusciva a contattarlo, si è recato alla sua abitazione ed ha fatto la drammatica scoperta. Il ragazzo era nel suo letto, ormai senza vita.

Alessandro Limoncelli è andato a dormire domenica sera e non si è più svegliato. Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno subito avviato tutte le indagini.

Nell’abitazione non sono stati rinvenuti elementi che possano spiegare l’improvviso decesso del giovane infermiere. La salma, secondo quanto riportato, è stata portata all’obitorio dell’ospedale del posto, in attesa dell’autopsia. L’esame potrà rivelare la causa del decesso e dare una risposta ai familiari e a tutte le persone che lo conoscevano, oggi addolorate dalla sua perdita.

Alessandro Limoncelli aveva perso entrambi i genitori

Il 35enne lavorava come infermiere all’ospedale di Pergola e spesso aiutava suo fratello nella sua attività nel centro storico di Senigallia. Non ha avuto una vita facile, aveva perso entrambi i genitori quando frequentava ancora la scuola. Suo padre David Limoncelli ha accoltellato e ucciso la madre Giuliana Bassotti nel 2000.

Improvvisamente, Alessandro e suo fratello si sono ritrovati a crescere senza i genitori. Nonostante tutto, il 35enne è riuscito a realizzarsi e chi lo conosceva, lo ha descritto come un uomo sempre allegro, che amava la vita, nonostante ciò che era stato costretto ad accettare.

Anche i suoi amici erano preoccupati dal fatto che non riuscivano più a sentirlo dalla sera di domenica. Era solito accedere sui social, ma nelle ultime ore tutto taceva.

Le autorità dovranno ora fare chiarezza sulle cause del decesso, per capire come un uomo di 35 anni sia morto nel suo letto in modo così improvviso ed inaspettato e per dare delle risposte alla sua famiglia.

Tanti i messaggi di addio apparsi sui social, di persone che lo conoscevano e lo amavano, ancora incredule per la straziante notizia della sua morte.