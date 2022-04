Una vicenda davvero straziante è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 25 aprile. Un bambino di appena 10 anni ha perso la vita, cadendo da una scogliera, mentre stava curiosando nella zona. I tentativi dei medici per lui sono risultati essere del tutto inutili, poiché è deceduto sul colpo.

Un episodio terribile, che ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto quelli che hanno assistito alla scena. Per la famiglia doveva essere una giornata di festa, che si è trasformata in una tragedia.

In base alle informazioni che hanno reso note diverse testate giornalistiche, il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di lunedì 25 aprile. Precisamente in contrada Costa Saracena, ad Augusta, in provincia di Siracusa.

Il bambino insieme ai genitori e ad altre famiglie, erano andati nel comune per passare la giornata in una villetta. Lo scopo era quello di passare il tempo all’insegna del divertimento e della spensieratezza.

Tuttavia, subito dopo il pranzo il piccolo si è allontanato per curiosare nella zona. Non è ancora chiaro se fosse da solo o in compagnia.

Però, proprio mentre camminava su una scogliera, ha perso l’equilibrio ed è precipitato per diversi metri. L’impatto con il terreno è stato molto violento e le sue condizioni sono apparse disperate sin da subito. Alcune persone che hanno assistito alla scena, hanno lanciato in fretta l’allarme ai sanitari.

Le indagini per la tragica morte del bambino di 10 anni caduto dalla scogliera

Sul posto sono arrivati i medici, che con la speranza di poterlo salvare, lo hanno rianimato. Alla fine però, non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso, proprio sul luogo in cui è avvenuta la tragedia.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine. Gli agenti al momento sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda, ma gli inquirenti hanno deciso di non disporre l’autopsia.

Hanno avviato un’inchiesta, ma hanno scelto di restituire la salma ai suoi familiari. Per queste persone doveva essere una giornata di festa, ma hanno subito una perdita davvero straziante.