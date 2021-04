Un tragico decesso è avvenuto lo scorso lunedì 5 aprile, in un’abitazione a Trapani. Una giovane coppia di genitori ha trovato il loro neonato di appena 20 giorni, senza vita nella sua culla. Gli inquirenti ora stanno indagando su questo episodio e il Pm di turno, ha disposto l’autopsia sul corpo.

Un evento drammatico, che ovviamente ha scosso l’intera comunità. In molti ora stanno mostrando vicinanza ed affetto a questa famiglia, colpita da una tragica ed improvvisa perdita.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato in un’abitazione vicino al porto di Trapani. Precisamente nel tardo pomeriggio di lunedì 5 aprile, nella giornata di Pasquetta.

Un momento di festa e di gioia, per questi due genitori, si è trasformato in una tragedia. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che potesse accadere una cosa del genere.

Stando a ciò che ripotano alcuni quotidiani, sono stati proprio la madre ed il padre a trovare il piccolo nella sua culla, che non respirava più. Di conseguenza hanno lanciato in fretta l’allarme al 118 e i sanitari sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Hanno provato a rianimarlo sin da subito, ma tutti i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati. Purtroppo il cuore del bimbo non ha mai ripreso a battere e non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Disposta l’autopsia sul corpo del neonato di 20 giorni trovato senza vita

Nell’abitazione della famiglia sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno avviato tutte le indagini del caso. Il pm di turno ha anche disposto l’autopsia, per chiarire l’esatta causa del suo decesso.

Da una prima ispezione cadaverica, sul corpicino del piccolo non sembrano esserci segni di violenza. Però sarà solo l’esame autoptico a dare le conferme agli inquirenti, che stanno indagando su questo tragico episodio.

Per tutti la sua tragica morte sembra da collegare alla SIDS, la cosiddetta sindrome della morte improvvisa del neonato. Tuttavia, bisognerà ancora aspettare per avere delle risposte complete su ciò che è accaduto nell’abitazione di questa famiglia.