Stava andando a lavorare, in quel giorno che per tutti era di festa, 8 dicembre, ma lungo il tragitto è successo qualcosa. Martina aveva solo 21 anni

Aveva soltanto 21 anni, Martina Salvucci, la ragazza che ha perso la vita ad Aprilia, un comune italiano in provincia di Latina.

La ragazza stava andando a lavorare, quando all’improvviso ha perso il controllo della sua vettura ed è uscita fuoristrada. La dinamica di quanto accaduto, è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

L’appello della famiglia di Martina Salvucci

La famiglia di Martina Salvucci ha lanciato un appello sul web, chiedendo a chiunque abbia visto qualcosa quel giorno, in via della Riserva Nuova, di parlare. La sua mamma è convinta che non si sia trattato di un incidente autonomo.

Spargete voce. Se qualcuno ha visto in data 8/12/2022 in via della riserva nuova Aprilia alle ore circa 7:30/7:45, l’incidente dove è stata coinvolta mia figlia Martina Salvucci. Dai nuovi rilevamenti effettuati dalla polizia c’è qualcosa di anomalo, hanno chiesto a chi vive lì, ma nessuno ha visto.

Dopo lo scontro, la giovane è stata soccorsa dagli operatori sanitari del 118 e trasportata con immediata urgenza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una volta raggiunta la struttura sanitaria, i medici hanno fatto il possibile per salvarle la vita, sottoponendola anche ad una delicata operazione chirurgica.

Purtroppo, ogni loro tentativo è stato del tutto inutile e alla fine, il team ospedaliero è stato costretto a dichiarare il decesso della ventunenne.

21enne perde il controllo della macchina: le indagini

Bisognerà ora capire se Martina abbia perso il controllo della sua vettura per una distrazione, per un colpo di sonno o se abbia sterzato per evitare qualcosa, come un’altra macchina, un animale selvatico oppure una persona.

Saranno soltanto le ulteriori indagini delle forze dell’ordine a far luce su quanto accaduto in quel giorno che sarebbe dovuto essere di festa, in via della Riserva Nuova ad Aprilia.

La scioccante ed inaspettata notizia ha sconvolto l’intera comunità, la famiglia, gli amici e tutti coloro che conoscevano e amavano Martina Salvucci.