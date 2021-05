Tragedia, bimba di soli due mesi morta per un rigurgito di latte

La tragica vicenda è accaduta a Ostia. Una bimba di soli due mesi è morta per soffocamento. Secondo le prime notizie riportate, sembra che la piccola sia morta a causa di un rigurgito di latte, dopo essersi nutrita dal seno della sua mamma.

È stata proprio la donna ad accorgersi che qualcosa non andava e a chiedere subito aiuto a suo marito. I due genitori, insieme, hanno cercato di rianimare la bimba, con le manovre di primo soccorso. Dopo essersi accorti che la situazione stava peggiorando, hanno deciso di portarla al pronto soccorso nel più breve tempo possibile.

Credit: pixabay.com

Nonostante il tempestivo trasporto all’ospedale Grassi di Ostia e l’intervento del personale medico, per la bimba di due mesi non c’è stato nulla da fare. I dottori hanno potuto soltanto dichiarare il suo decesso. Si è spenta poco dopo le 10:30 del mattino.

Credit: pixabay.com

Dopo quanto accaduto, inizialmente, era stato richiesto l’intervento degli agenti della Questura di Roma. Il corpo senza vita della neonata è stato posto sotto sequestro ed affidato all’autorità giudiziaria, ma in seguito si è deciso di riconsegnarlo alla sua mamma e al suo papà. Non sembrano esserci dubbi sulle cause della morte e su come siano andate le cose. La bimba di due mesi è morta a causa della SIDS, conosciuta meglio con il nome di sindrome della morte improvvisa del neonato o sindrome della morte in culla.

Morte della bimba di soli due mesi: cos’è la SIDS

La SIDS è la morte improvvisa di un bambino al di sotto di un anno d’età e ad oggi non ha ancora una spiegazione medica. È una delle principali cause di morte nei neonati e solitamente il decesso si verifica durante il sonno.

Credit: pixabay.com

I consigli che i medici danno ai genitori per evitarla sono: far dormire il bambino a pancia in su, non esporlo al fumo di sigaretta ed evitare temperature nella stanza che superano i 20 gradi e l’eccesso di coperte o peluche. Evitare anche la presenza di cuscini o giocattoli nel letto.