Tragedia a Cairate: amici trasformano la festa in un incubo, Andrea Bossi ucciso a soli 26 anni; nuovi sviluppi…

Ci sono nuovi sviluppi nelle indagini sull’omicidio brutale di Andrea Bossi, il giovane di 26 anni ucciso nella sua casa a Cairate vicino a Varese. Si è scoperto che i colpevoli sono due suoi amici, entrambi ventenni, con i quali potrebbe aver avuto una relazione sentimentale.

Sembra che i due si siano impazziti e abbiano ucciso Andrea perché volevano rubargli soldi e gioielli. I ragazzi arrestati per l’omicidio si chiamano Douglas Carolo, di 20 anni, e Michele Caglioni, di 21 anni, e sono disoccupati.

Uno dei due aveva già avuto problemi con la legge in passato. I carabinieri di Varese e Busto Arsizio li hanno arrestati. Ora le indagini dovranno stabilire se si tratta di un omicidio premeditato.

Andrea è stato ucciso con una coltellata al collo e il padre l’ha trovato morto per primo.

I due presunti assassini sono stati individuati grazie all’esame accurato dei loro tabulati telefonici, che ha permesso di ricostruire i loro spostamenti fino alla sera precedente l’omicidio, quando si trovavano a Cairate in via Mascheroni. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno catturato anche le loro immagini. L’arma del delitto, un coltello da cucina, non è ancora stata trovata.

Secondo il Corriere della Sera, sembra che i due ragazzi avessero una relazione sentimentale con Andrea, e c’erano prove di questo nelle telefonate e nelle chat. La sera dell’omicidio, i tre amici avevano organizzato una festa nel monolocale di Andrea, presumibilmente facendo uso di droghe e alcolici. Poi Andrea avrebbe scoperto il tentativo di furto e la situazione sarebbe precipitata.