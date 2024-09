Tragedia, crolla una palazzina, morta una bimba di 4 anni: dove e cosa è successo 

Poco prima delle 8 di questa mattina, domenica 22 settembre, un tremendo boato ha accompagnato il crollo di una palazzina di due piani.

crollo edificio a saviano

Stando alle prime informazioni raccolte, l’origine dell’improvviso cedimento sarebbe da imputare all’esplosione di una bombola a gas. Sotto le macerie sarebbe intrappolata una famiglia composta da cinque persone: marito, moglie e tre bambini piccoli. Immediato l’intervento dei soccorsi. Oltre all’intera famiglia, al primo piano della palazzina risiede anche una donna anziana.

Palazzina crollata: si ipotizza l’esplosione di una bombola a gas

Il crollo della palazzina è avvenuto questa mattina a Saviano, un comune della provincia di Napoli. L’edificio di due piani che è venuto giù è situato al civico 5 di via Tappia. Verosimilmente, il crollo è dipeso dall’esplosione di una bombola a gas avvenuta al secondo piano della palazzina, nell’abitazione di una persona anziana. L’edificio sarebbe crollato in pochissimi instanti.

si scava fra le macerie

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. In particolare, sono entrati in azione anche le squadre Usar (Urban search and rescue) dei vigili del fuoco, specializzate in attività di soccorso tra le macerie in seguito a crolli dovuti a calamità di vario genere come eventi sismici, esplosioni, dissesti statici e idrogeologici.

Si sentono delle voci provenire fra le macerie

Appena poche ore fa a Saviano, un comune del Napoletano, una palazzina di due piani è interamente crollata in seguito, presumibilmente, all’esplosione di una bombola a gas.

I soccorritori scavano fra le macerie alla ricerca dei cinque componenti della famiglia rimasti intrappolati, più una donna anziana che si trovava al primo piano della palazzina.

intervento soccorritori

Dalle macerie, si sentono delle voci invocare aiuto. È una disperata lotta contro il tempo. Stando ai primi aggiornamenti raccolti, un bambino e il padre sarebbero stati estratti vivi, mentre i vigili del fuoco avrebbero recuperato, purtroppo, il corpo senza vita di una bambina.

Proseguono senza tregua le ricerche della mamma, di un altro bambino e della persona anziana.