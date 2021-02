Tragedia davanti agli occhi di una bambina di 5 anni, che ha visto morire la sua mamma e il suo papà. Fabrizio ha cercato di salvare Valeria, ma è morto con lei

Tragedia, coppia di Milano precipita in un dirupo sul Monte Vareno, davanti agli occhi della figlia di 5 anni

Una spiacevole tragedia è accaduta nella giornata di ieri, 31 gennaio. Una mamma e un papà sono morti davanti agli occhi della loro bambina di 5 anni. I due genitori avevano deciso di trascorrere la domenica, insieme ad una coppia di amici e alla piccola.

Si erano recati sul Monte Vareno per una passeggiata, ma improvvisamente la donna, Valeria Colletta 35 anni, è scivolata e il marito, Fabrizio Martino Marchi 40 anni, ha tentato di afferrarla. Purtroppo sono precipitati entrambi in un dirupo profondo circa 200 metri. Il tutto è accaduto davanti agli occhi della bambina di 5 anni, che è rimasta accanto alla coppia di amici. Proprio quest’ultimi hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai soccorsi.

Sul posto sono giunti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, l’ambulanza e anche un elicottero per il recupero dei corpi. Valeria e Fabrizio sono morti sul colpo.

Tragedia sul Monte Vareno: recuperati i corpi

Un’episodio che ha sconvolto la comunità e anche la famiglia delle due vittime. Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dello spiacevole incidente. Stando alle testimonianze dei presenti, i cinque si trovavano lungo una strada sterrata, frequentata spesso sia in inverno che in estate. All’improvviso, nelle vicinanze di un canale ghiacciato, dove era scesa una slavina, Valeria ha perso l’equilibrio e Fabrizio ha istintivamente cercato di afferrarla, ma è precipitato con lei.

I due sono morti sul colpo, a seguito del violento impatto. I corpi senza vita sono stati recuperati intorno alle 17:00 del pomeriggio e già restituiti alla famiglia, che potrà procedere con la funzione funebre. La bambina di cinque anni si trova con i nonni, ai quali è stato già concesso l’affidamento.

Una vicenda spiacevole, che porta il pensiero ai quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino, in Abruzzo. Tre ragazzi e un uomo di 60 anni, disperatamente cercati da ormai otto giorni. I soccorritori stanno lavorando costantemente ogni giorno e la speranza di ritrovarli è ancora accesa.