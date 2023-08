Aveva solo 24 anni e un'intera vita davanti, Simone Veronese si è spento per sempre, mentre si trovava in strada, il giorno di Ferragosto

Il triste episodio è accaduto a Ferragosto e ha lasciato nello sconforto e nell’incredulità due comunità, Chioggia e Sottomarina. Un ragazzo di 24 anni, chiamato Simone Veronese, ha perso la vita mentre si trovava in strada, colpito da un inaspettato malore.

Abitava a Sottomarina, ma era molto conosciuto anche nel comune di Chioggia, per via del suo lavoro come agente immobiliare. La notizia ha sconvolto l’intero Veneto e, dopo che si è diffusa sul web, l’intera Italia. Era un ragazzo di soli 24 anni, un gran lavoratore e papà di una bambina piccola.

Dopo l’allarme, gli operatori del 118 si sono precipitati sul posto e hanno cercato di rianimarlo. Ma ogni loro tentativo è stato vano e, alla fine, sono stati costretti ad arrendersi e a dichiarare il suo decesso per strada.

Simone Veronese, deceduto per cause naturali

La prima ipotesi è proprio quella del malore improvviso, tuttavia le cause del decesso non hanno ancora trovato conferma. Sulla vicenda sono intervenuti anche gli agenti dei Carabinieri, che hanno già raccolto tutti gli elementi utili a cercare di dare una risposta alla famiglia e a far luce su quanto accaduto a Simone Veronese. L’unica cosa certa è che si tratta di un decesso naturale. Non è ancora chiaro se verrà disposta l’autopsia. I risultati potrebbero chiarire la causa della scomparsa di un ragazzo di soli 24 anni.

I familiari e gli amici sono ancora increduli, sul web nelle ultime ore sono stati pubblicati tantissimi messaggi di addio, foto del ragazzo e video che lo ritraggono felice e spensierato insieme ai suoi migliori amici. Nelle didascalie, si leggono messaggi strazianti scritti da persone che non riescono a capacitarsi che un padre di soli 24 anni sia scomparso in modo così improvviso ed inaspettato. Persone che non riescono a trovare una spiegazione a quanto la vita a volte possa essere ingiusta.