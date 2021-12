Tragedia di Natale, Omar Carta è morto a soli 23 anni a causa di un bruttissimo incidente stradale, a pochi chilometri dalla sua casa, nel sud della Sardegna.

La sera del 25 dicembre, il giovane stava percorrendo la Strada Provinciale 60 che collega a Samassi a Villacidro, intorno alle 20:00. Per cause ancora da accertare dalle forze dell’ordine, il 23enne ha perso il controllo della sua automobile e si è ribaltato sulla strada.

A causa del violento impatto, Omar Carta è stato sbalzato fuori dalla macchina ed è rimasto schiacciato dalla stessa ribaltata su un fianco.

Sul posto sono arrivati in poco tempo gli operatori sanitari del 118 che non hanno potuto far nulla per salvare la vita del 23enne. Omar Carta era già morto e hanno potuto soltanto dichiarare il suo decesso sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per liberare il giovane dalle lamiere e per mettere in sicurezza l’intera area.

Anche gli agenti dei Carabinieri sono intervenuti ed hanno aperto un fascicolo di indagine, per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. E per capire cosa abbia fatto perdere il controllo della vettura al ragazzo di 23 anni.

Il dolore per la morte di Omar Carta

La notizia della sua morte, avvenuta proprio il giorno di Natale, ha sconvolto l’intera comunità di Villacidro. Il primo cittadino, Federico Sollai, ha proclamato lutto cittadino per il 27 dicembre. In questo giorno si terrà il funerale di Omar Carta e di un altro concittadino morto poche ore prima in un altro incidente fatale, un uomo di 48 anni di nome Amedeo Secchi.

La famiglia del ragazzo è stata travolta da un dolore inaspettato ed insopportabile, arrivato proprio in un giorno che sarebbe dovuto essere di festa. La notizia si è rapidamente diffusa sul web e sono numerose le immagini di Omar Carta pubblicate da coloro che lo conoscevano e che hanno voluto salutarlo con un ultimo triste messaggio d’addio.