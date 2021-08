Tragedia in Alabama, il piccolo Jonathan Milam è morto a 3 anni dopo essere rimasto chiuso in auto

Si chiamava Jonathan Milam, il bimbo di soli 3 anni che è morto la scorsa domenica in Alabama, dopo essere rimasto chiuso in macchina. I passanti lo hanno trovato privo di sensi, ma nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, per lui non c’è stato più nulla da fare.

Un lutto tragico ed improvviso che ha portato di nuovo all’attenzione di tutti su ciò che accade quando i bambini vengono dimenticati in macchina con le temperature troppo elevate.

Secondo le informazioni emerse negli ultimi giorni, il dramma è avvenuto fuori un’abitazione che si trova in Alabama. Precisamente nel pomeriggio di domenica 22 agosto.

La famiglia era in casa, quando all’improvviso un passante ha trovato il piccolo da solo dentro la macchina. Era privo di sensi. Infatti dopo aver allertato i suoi genitori, hanno avvisato anche i soccorritori.

I sanitari intervenuti, sin da subito, hanno provato a rianimarlo. Lo hanno trasportato anche in ospedale con la speranza di poterlo salvare, ma pochi minuti dopo esser arrivato nella struttura ospedaliera, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Al momento le forze dell’ordine stanno indagando su questa tragica vicenda. Tuttavia, ipotizzano che il tutto sia avvenuto a causa di un terribile incidente. Infatti non risultano esserci iscritti sul registro degli indagati.

Il post sulla morte del piccolo Jonathan Milam

A dare conferma di questa notizia, sono stati proprio gli agenti della polizia del distretto di Cullman, pubblicando un post sul loro profilo social. Nel messaggio hanno scritto:

Possiamo confermare che c’è stato un incidente che ha coinvolto un bambino piccolo, ma sembra essere davvero solo un tragico incidente. Siamo nelle prime fasi delle indagini, ma ancora non sappiamo quanto tempo sia rimasto nel veicolo. Speriamo che una volta conclusa questa fase, saremo in grado di fornire maggiori informazioni.

Il piccolo Jonathan ha lasciato i genitori e la sorella maggiore. I vicini hanno deciso di aprire una raccolta fondi sulla nota piattaforma GoFoundMe, per aiutare la famiglia nelle spese per il funerale.