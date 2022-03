Tragedia in provincia di Rovigo. Ambra Pavanello è morta all’età di 41 anni a Stienta. È accaduto mentre si trovava a lavoro, lo scorso 28 febbraio. Le cause della morte non sono ancora del tutto chiare.

Secondo le notizie riportate, Ambra Pavanello si trovava in una ditta del posto dove lavorava, quando all’improvviso ha perso i sensi e si è accasciata a terra.

I colleghi, testimoni della scena, sono subito intervenuti per soccorrerla ed hanno allarmato il 118.

I paramedici hanno raggiunto il posto in breve tempo ed hanno provato a rianimare la donna. Purtroppo ogni loro tentativo è stato inutile e alla fine, non hanno potuto far altro se non dichiarare il suo decesso.

La Procura di Rovigo ha effettuato gli esami sulla salma. Quest’ultima è stata poi restituita alla sua famiglia, sconvolta da quanto accaduto.

Per il momento, tutto fa pensare ad una tragica fatalità, un malore improvviso ed inaspettato.

Sono tre le comunità in lutto, che hanno mostrato affetto e vicinanza ai parenti della donna defunta. Ambra Pavanello viveva con suo marito Stafano a Gaiba, ma lavorava da diverso tempo a Stenta, luogo in cui è accaduta la tragedia. Era invece originaria di Fiesso Umbertiano.

Era mamma di due gemelle ed era molto conosciuta. Tantissimi i messaggi di tutti gli amici, colleghi e parenti che hanno voluto ricordarla e salutarla per l’ultima volta.

Non è ancora chiaro se è stata disposta l’autopsia, che potrebbe far luce sulle reali cause della sua morte. Gli agenti dei Carabinieri hanno anche effettuato i dovuti rilievi sul posto di lavoro.

Tra i messaggi più commoventi sul web, spicca quello di una sua cara amica: