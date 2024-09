Molfetta, festa tra giovani si trasforma in tragedia, partono diversi colpi dopo una rissa, una 19enne è morta sul colpo

Un vero e proprio dramma è quello che è avvenuto nella notte nel comune di Molfetta. Purtroppo una rissa tra giovani si è trasformata in qualcosa di straziante, poiché una 19enne del posto ha perso la vita dopo essere stata raggiunta da alcuni colpi d’arma da fuoco.

Ovviamente le notizie emerse su questo episodio così grave e straziante sono ancora poche e frammentarie, essendo avvenuto solo poche ore fa. Sul posto sono ancora presenti le forze dell’ordine che stanno cercando di capire cosa è accaduto.

Secondo le prime informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato nella notte tra sabato 21 e domenica 22 settembre. Precisamente davanti ad un locale chiamato Bahia Beach, che si trova nella zona di Prima Cala, nel comune di Molfetta, in provincia di Bari. Diversi deejay, avevano deciso di ritrovarsi lì per una festa.

Per loro e per tutti i ragazzi doveva essere solo una serata all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Quando all’improvviso però è avvenuto l’impensabile. Per motivi che ora sono al vaglio degli agenti, sarebbe appunto scoppiata una rissa tra giovani, che ha portato a conseguenze davvero molto gravi.

Rissa durante una festa, il decesso della 19enne e le indagini del caso

Non si sa bene ancora chi abbia tirato fuori l’arma, ma ha iniziato a sparare diversi colpi. Proprio questo ha portato a conseguenze davvero molto gravi, poiché quei colpi hanno raggiunto ben quattro persone. I presenti nel vedere la gravità della situazione, hanno subito allertato le forze dell’ordine ed i sanitari.

Tutti sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, ma per la 19enne raggiunta dai colpi, non hanno potuto fare nulla, se non constatare il suo straziante decesso.

Altre tre persone invece, sono rimaste ferite ed ora si trovano in ospedale, una di loro risulterebbe essere in condizioni gravissime. Nel frattempo gli agenti stanno lavorando per capire cosa è successo, ma l’ipotesi più accreditata è quella che si tratti di criminalità organizzata. Ci saranno a breve ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.