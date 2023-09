Nuova tragedia sulla strada statale 196, una 17enne purtroppo è morta poco dopo l'arrivo in ospedale

Un nuovo grave sinistro è quello che avvenuto nella notte sulla statale 106, a Corigliano. Ad avere la peggio purtroppo una 17enne, che poco dopo il suo arrivo in ospedale, ha perso la vita. Ora saranno solo gli ulteriori accertamenti a dare delle risposte su cosa è successo.

In queste ore le forze dell’ordine stanno prendendo tutti i rilievi del caso, ma per ora non risultano esserci altri veicoli coinvolti nel grave incidente stradale.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 3 del mattino tra sabato 23 e domenica 24 settembre. Precisamente sulla strada statale 106, che si trova a Corigliano, in provincia di Cosenza.

Da ciò che è emerso in queste ore, la giovane era in macchina con altri 3 amici. Quello alla guida ha solamente 18 anni ed ha preso la patente da pochissimo tempo.

Tuttavia, forse a causa dell’alta velocità e dell’inesperienza alla guida, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo. Per questo dopo esser usciti fuori strada, si sono ribaltati più volte sull’asfalto.

Alcuni passanti si sono presto resi conto che il sinistro era molto grave. Infatti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari ed anche delle forze dell’ordine, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

Il decesso della 17enne dopo il sinistro e le indagini sull’accaduto

I medici hanno portato la ragazza d’urgenza all’ospedale di Rossano. Però è proprio qui, che per i traumi riportati, ha esalato il suo ultimo respiro. Rosa Greco, questo era il suo nome, aveva 17 anni ed era di Mirto Crosia.

Il ragazzo 18enne che era alla guida dell’auto, ha riportato anche lui delle fratture. Per questo anche lui è stato trasportato in nosocomio per le cure e gli accertamenti del caso.

Dagli esami di routine è emerso che è risultato negativo all’alcol test. Gli agenti intervenuti ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Nel frattempo sono davvero tante le persone che sui social stanno ricordando la giovane vittime di questo grave incidente.