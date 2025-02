Tragico incidente, finisce con il furgone in un canale, l’epilogo è straziante: dove e cosa è successo 

Un tragico incidente ha colpito la comunità di Edolo dove un perito elettronico, ha perso la vita dopo essere finito nel canale a Gavardo. Il suo corpo è stato recuperato nella serata di lunedì, portando a una serie di indagini da parte delle autorità competenti.

Questo evento ha suscitato grande interesse e preoccupazione, non solo per la perdita di una vita umana, ma anche per le circostanze che lo circondano. La vicenda si è sviluppata rapidamente, con nuove scoperte che hanno portato a ipotesi inizialmente scartate e a una comprensione più chiara di quanto accaduto.

Il ritrovamento del corpo

Il corpo dell’uomo è stato individuato lunedì sera a Gavardo, trascinato dalle acque del canale che scorre nelle vicinanze del depuratore intercomunale. La corrente ha portato il corpo per diversi metri prima che un residente notasse la presenza dell’uomo e allertasse le autorità. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco di Salò e identificata dai carabinieri, che hanno avviato immediatamente le indagini.

Martedì mattina, un ulteriore sviluppo ha avuto luogo con il ritrovamento del furgone dell’uomo, situato a circa mezzo chilometro dal luogo del ritrovamento del corpo. Questo evento ha fatto emergere nuove informazioni sulla dinamica dell’incidente, portando a un cambiamento nell’ipotesi iniziale riguardante il suicidio. Le indagini hanno ora preso una direzione diversa, suggerendo che Comper possa essere stato vittima di un incidente piuttosto che di un gesto estremo.

I dettagli dell’incidente

Secondo le ricostruzioni fornite dai carabinieri di Salò, l’uomo avrebbe imboccato una strada secondaria a Gavardo, per poi trovarsi in una situazione di stallo. Dopo aver superato un grande parcheggio, si sarebbe trovato di fronte a un ponte pedonale, senza possibilità di proseguire. In un momento di confusione, e non conoscendo bene la zona, potrebbe aver effettuato una manovra errata, finendo per inabissarsi nel canale. Questo è avvenuto in un momento in cui le temperature dell’acqua erano ben al di sotto dei 10 gradi, rendendo la situazione ancora più critica.

Nonostante ciò, l’uomo sembra essere riuscito a liberarsi dall’abitacolo del furgone. Tuttavia, le difficili condizioni in acqua, come il freddo e la fatica, lo hanno portato a soccombere, trascinato dalla corrente. La tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di recuperare il corpo, ma non prima che la tragedia si fosse consumata.

Procedimenti legali e autopsia

La salma è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto un’autopsia per chiarire le cause del decesso. Questo esame è fondamentale per determinare se la morte sia avvenuta per annegamento o per altre cause. Comper, perito elettronico di professione e socio di una nota azienda di Palazzolo, si trovava in Valsabbia per motivi lavorativi al momento dell’incidente.

Le indagini continuano e si attendono ulteriori aggiornamenti dalle autorità competenti. La comunità di Edolo, profondamente scossa da questa tragedia, si unisce nel cordoglio per la perdita di un professionista stimato e amato. Mentre si cerca di fare luce sull’accaduto, rimane il ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla comunità.