Tragico incidente in autostrada all’alba, una persona è morta sul colpo: dove e cosa è successo 

Non si placa la lunga scia di sinistri stradali che continuano a flagellare le strade italiane. A farne tristemente le spese questa volta un uomo di 74 anni, morto in un incidente mortale avvenuto alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 22 settembre.

Il terribile schianto che ha coinvolto due automobili verso le 6 e 30 di questa mattina si è verificato sull’autostrada A1 diramazione Roma nord, in direzione Fiano Romano, nel tratto tra Settebagni e Castelnuovo di Porto. Un tragico incidente che purtroppo non ha lasciato scampo al conducente di una delle due vetture interessate dallo scontro.

Incidente mortale sull’A1: l’intervento immediato dei soccorsi

Poco prima delle 7 di questo mattino, la Sala Operativa del comando dei vigili del fuoco di Roma ha inviato una squadra all’altezza della diramazione Roma Nord in direzione Fiano Romano per uno terribile scontro avvenuto fra due automobili.

Sul luogo del tragico evento sono tempestivamente giunti i vigili del fuoco che hanno prestato immediato soccorso alle persone coinvolte per poi lasciarle alle cure del personale del 118. Grave la scena che i soccorritori si sono trovati davanti: un ammasso di lamiere con all’interno i passeggeri delle due vetture.

I vigili del fuoco hanno impiegato diverso tempo per procedere con l’estrazione dei corpi dagli abitacoli incidentati. Purtroppo, il terribile impatto non ha lasciato scampo ad un uomo di 74 anni. Nonostante i disperati tentativi dei sanitari di rianimarlo, per il conducente non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo.

Indagini in corso

Al momento, l’autostrada è ancora chiusa per consentire alla polizia stradale di procedere con la rimozione dei veicoli coinvolti e con lo svolgimento dei rilievi di rito, al fine ad appurare l’esatta dinamica del sinistro stradale.

Il traffico rimane congestionato e le autorità stradali raccomandano di prestare attenzione alle indicazioni fornite sui percorsi alternativi per ridurre al minimo i disagi.