Tragico incidente in canoa, si contano almeno 7 morti, c’è un disperso: dove e cosa è successo 

Naufragio di una canoa sul fiume Amazonas in Perù provoca sette morti, tra cui due minori, e una persona dispersa. Le indagini sono in corso per chiarire le cause dell'incidente

Un tragico incidente ha colpito il Perù, dove un naufragio avvenuto sul fiume Amazonas ha portato alla morte di almeno sette persone, tra cui due minorenni, mentre una persona risulta ancora dispersa. L’evento ha avuto luogo nel dipartimento meridionale di Puno e ha suscitato grande preoccupazione tra le autorità locali e la comunità.

Dettagli del naufragio sul fiume Amazonas

La canoa coinvolta nell’incidente era partita dal villaggio di Puerto Manoa e si dirigeva verso Esquilaya. A bordo c’erano quindici persone. Stando alle prime informazioni, il naufragio potrebbe essere stato causato da un eccesso di peso che ha reso l’imbarcazione instabile durante la navigazione. Un sopravvissuto ha dichiarato che un’onda improvvisa avrebbe aggravato la situazione, portando al ribaltamento della canoa. Questo evento ha avuto conseguenze devastanti per i passeggeri a bordo.

Le autorità locali, insieme ai soccorritori, hanno avviato le operazioni di recupero. Fino ad ora, sono stati trovati sette corpi senza vita e le ricerche per la persona ancora dispersa continuano. Gli altri sette passeggeri sono stati soccorsi e trasportati in ospedale a San Gabán, dove stanno ricevendo assistenza medica. Le condizioni di salute di questi sopravvissuti non sono state rese note, ma si cerca di garantire loro il miglior supporto possibile.

Reazioni e indagini in corso

La tragedia ha lasciato la comunità locale in uno stato di shock e dolore. Le autorità competenti hanno annunciato l’apertura di un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e per valutare se l’imbarcazione rispettasse le normative di sicurezza previste per la navigazione fluviale. È fondamentale comprendere se vi siano state violazioni che potrebbero aver contribuito a questa drammatica situazione.

Le squadre di emergenza stanno lavorando incessantemente per rintracciare la persona ancora dispersa. Ogni sforzo è volto a portare a termine le operazioni di ricerca nel minor tempo possibile. Inoltre, la vicenda ha messo in luce la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza sulle acque del fiume Amazonas, un’area frequentemente utilizzata per il trasporto di persone e merci.

Il naufragio rappresenta un triste promemoria dei rischi legati alla navigazione in acque fluviali, specialmente in condizioni potenzialmente pericolose. Mentre le indagini continuano, la speranza è quella di recuperare la persona dispersa e di garantire giustizia per le vittime e le loro famiglie.