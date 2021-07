Un tragico incidente si è verificato lungo la statale 106 Jonica, all’altezza di contrada Oliveto Longo di Corigliano Rossano, provincia di Cosenza, nella notte tra sabato 17 e domenica 18 luglio. Due ragazzi, Raffaele Misuraca di 19 anni e Altea Morelli di 16 anni, sono morti.

Secondo le prime notizie riportate, sembrerebbe che la vettura con a bordo i due ragazzi, una Fiat 500, si sia scontrata con un Suv vicino una rotatoria.

La notizia è stata diffusa con un post su Facebook, nel quale si legge:

Questo è il volto di Raffaele Misuraca 19 anni, aveva tanti sogni e belle speranze che, in pochi attimi, sono svaniti via per sempre. Nell’ennesimo incidente mortale sulla famigerata asfalto della strada statale 106.

Questo il volto di ALTEA MORELLI, 17 anni, aveva tanti sogni e belle speranze che, in pochi attimi, sono svaniti via per…

Una ragazza giovane con tanti sogni nel cuore che in un attimo sono svaniti di aver sempre. Oggi la Calabria intera perde, per l’ennesima volta, uno dei suoi figli migliori. Questo è l’ennesimo fallimento per ognuno di noi e per questa cosiddetta società civile, incapace di assumere scelte che possano risolvere i problemi che provocano morte e dolore da decenni.