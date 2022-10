Attimi di paura tra gli spettatori e i colleghi circensi durante uno show nella città di Terlizzi, in provincia di Bari, in Puglia. Trapezista di 24 anni cade durante uno spettacolo al circo Orfei. All’improvviso la giovane artista ha perso l’equilibrio e, durante la sua esibizione, è precipitata giù. Soccorsa e ricoverata in ospedae, non sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Venerdì scorso la giovane trapezista di 24 anni si stava esibendo nel tendone del circo allestito a Terlizzi, nel barese. Improvvisamente, durante la sua esibizione, è caduta da un’altezza di circa 4 metri. Sotto non c’era la rete di protezione.

Durante la caduta, la giovane ragazza si è rotta alcune ossa del viso e ha subito traumi vertebrali e anche una contusione epatica. Ma sta bene, come fanno sapere dal circo. Subito la giovane è stata soccorsa e portata in ospedale per tutte le cure del caso.

Ciao a tutti mi chiamo Mineri e sono una acrobata. Con mio grande rammarico è avvenuto un incidente e sono caduta dal mio attrezzo. Attualmente sono in ospedale per un controllo. I medici dicono che tornerò presto in forma, non è successo niente di così grave, sono viva e vivrò e lavorerò per molto tempo.

Queste le parole della ragazza di origini ucraine, che ha voluto rassicurare anche lei tutti coloro che erano preoccupati per le sue condizioni di salute.

Trapezista di 24 anni cade durante uno spettacolo al circo Orfei: le parole del Circo Greca Orfei

A tutti coloro che ci sono stati vicini in queste ore di paura, un grosso grazie dalla nostra guerriera che è in piena ripresa.

Con queste parole, il Circo Greca Orfei ha voluto rassicurare tutti quanti sulle condizioni di salute della ragazza di 24 anni, una trapezista del gruppo di circensi, dopo la caduta di venerdì scorso a Terlizzi. Anche il sindaco è intervenuto sull’accaduto: