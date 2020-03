Tre grandi cuori salvano la vita di un ragazzo Suo figlio di 16 perde improvvisamente la vita a causa di un incidente. Un anno dopo la tragedia il padre riceve un pacco inaspettato da uno sconosciuto, il contenuto lo lascia completamente in lacrime

Ci sono milioni di persone in tutto il mondo che attendono un trapianto di organi. Sfortunatamente, molti potrebbero non ricevere mai la chiamata che li informa che è stato trovato un donatore adatto e, di conseguenza, una seconda possibilità di vita.

Può essere difficile pensare a cosa accadrà al tuo corpo dopo la tua morte, ma questo non è nulla in confronto a dover affrontare una decisione difficile quanto quella di donare o non donare gli organi di un bambino appena deceduto.

In questa storia, vedremo come essere un donatore di organi è un’opportunità generosa che vale la pena e che può salvare vite umane, nel mezzo del dolore per la perdita della persona amata, dare la vita a un’altra vita è un vero atto di amore umano.

Il 23 gennaio 2019 è stato il giorno più buio della vita di Stephanie e John Reid, genitori del giovane Dakota, 16 anni, tragicamente morto in un incidente d’auto. Dopo un duro colpo e dopo molte riflessioni, hanno dovuto prendere la decisione sensibile e importante di autorizzare il loro piccolo a rimanere in vita in un altro essere attraverso il suo cuore.

Un anno dopo, la coppia, che vive nello stato della Virginia, negli Stati Uniti, ha ricevuto un pacco molto speciale: una bella lettera di ringraziamento e un tenero orsacchiotto per parte di Robert O’Connor, che ha ricevuto il cuore di Dakota.

“Preferirei fare il regalo di persona, ma non sapevo quale sarebbe stata la vostra reazione” , ha detto Robert , timoroso per la reazione dei genitori dell’adolescente. Nella lettera, Robert spiega che stava facendo un elettrocardiogramma quando gli venne l’idea di registrare il suo nuovo battito cardiaco. Ha inserito la registrazione dei battiti del suo cuore, in un orsacchiotto vestito con una maglietta con scritto: “il miglior papà del mondo” , così ogni volta che gli preme il petto può sentire il battito che una volta era il Dakota.



“È stato inaspettato quanto entusiasmante e molto tenero ricevere questi doni e sapere che nostro figlio vive ancora in qualche modo. No non ci sono parole per esprimere la nostra gratitudine, “ha detto John, mentre cercava di nascondere le lacrime. Nel corso della storia, i medici hanno cercato di migliorare la vita dei loro pazienti e aiutarli a guarire.

Il trapianto di organi è un’idea che è apparsa molti secoli fa ed è registrata per la prima volta in storie risalenti al quarto secolo, in particolare con San Cosme e San Damián, fratelli medici che hanno sostituito una gamba malata con quella di un paziente che era appena morto.

L’intenzione di donare gli organi nella vita o dopo la morte è una decisione sulla quale si dovrebbe riflettere attentamente e discutere anche con parenti e cari, per sapere qual è la nostra volontà alla manifestazione di una situazione in cui il nostro corpo può essere donato

Un donatore di organi dopo il decesso può salvare fino a 8 vite, e può contribuire a salvare e migliorare la qualità della vita di un massimo di 50 persone. Emozionante, vero? Oggi Robert che è vivo grazie a tre cuori: quello del Dakota e quelli dei suoi generosi genitori.