Tragedia a Trento, 32enne trovata senza vita nel suo letto dall'ex marito: l'uomo era preoccupato perché non rispondeva al telefono

Un nuovo straziante episodio è quello che è emerso nella tarda mattina di oggi, mercoledì 17 gennaio, nella città di Trento. Una 32enne, madre di una bimba, è stata trovata senza vita nel suo letto dall’ex marito. Al momento gli inquirenti sono nell’abitazione, per le prime indagini del caso.

L’uomo preoccupato dalle tante telefonate, che non hanno mai ricevuto una risposta, si è presto recato nella casa. Però una volta entrato, ha fatto la straziante scoperta.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, la scoperta è avvenuta nella tarda mattina di oggi, mercoledì 17 gennaio. Precisamente in una casa che si trova in via Liguria, quartiere Bolghera, nella città di Trento.

La donna da ciò che è emerso è stata trovata senza vita nel suo letto. Non è ancora chiaro se hanno trovato anche diverse tracce ematiche, ma al momento gli agenti hanno scelto di non rilasciare dichiarazioni.

Il pm di turno, Patrizia Foiera sta ora portando avanti tutte le indagini del caso. Stanno facendo i primi rilievi nell’abitazione e stanno anche ascoltando la testimonianza dell’uomo che l’ha trovata.

Da ciò che è emerso la ragazza, era mamma di una bambina, che non è ancora chiaro dove si trova, era separata ed aveva anche iniziato un nuova relazione. Però non è ancora chiaro che sia il nuovo compagno.

32enne trovata senza vita: le prime indagini

Gli inquirenti che stanno facendo i primi accertamenti, avrebbero scoperto che il decesso della 32enne è da ricondurre a circa due giorni fa. Però, al momento non ci sono ancora conferme su questo aspetto.

Bisogna solo attendere che il medico legale finisca l’esame autoptico preliminare sul posto. I Carabinieri intervenuti, ora stanno prendendo in considerazioni diverse ipotesi, ma per ora quella del delitto sembra essere la più plausibile.

L’ex marito arrivato nell’abitazione, era preoccupato, poiché ha fatto diverse telefonate alla donna, che non hanno mai ricevuto una risposta. Ci saranno ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.